В декабре компания Bandai выпустит плюшевого главного героя «Покемон. Детектив Пикачу». Что в этом необычного? Например, то, что Пикачу будет в натуральную величину!

Вот как он выглядит:

Есть фотографии и с другого ракурса. На них можно разглядеть, насколько пушистым получился покемон (нажмите, на твит, чтобы увидеть полную версию изображения).

Гигантского Пикачу можно будет купить в Японии за 21780 иен (примерно 13 тысяч рублей). Пока неизвестно, поступит ли игрушка в продажу в других странах.