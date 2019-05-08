Райан Рейнольдс снова троллит фанатов: на этот раз он притворился, что в интернет раньше времени выложили полную версию фильма «Покемон. Детектив Пикачу», в котором актер исполнил главную роль.

Началось все с сообщения пользователя под крайне подозрительным псевдонимом Инспектор Пикачу. К своему твиту он приложил ссылку на фильм, залитый на ютьюб.

Рейнольдс процитировал этот пост и тегнул официальные аккаунты «Детектива Пикачу» и студии Warner Bros. в твиттере, якобы призвав их обратить внимание на утечку.

Доступный по ссылке ролик начинается с фирменных заставок кинокомпаний и настоящих кадров из картины. Спустя минуту видео переключается на пляшущего Пикачу. И так все следующие полтора часа!

Inspector Pikachu

К чему это привело? К тому, что теперь все накладывают на танцы желтого покемона свою музыку!

Village People — «Y.M.C.A.»

Coolio и L.V. — «Gangstaʼs Paradise»

A-Ha — «Take on Me»

Бонни Тайлер — «Holding Out For a Hero»

Российская премьера «Детектива Пикачу» состоится 16 мая.