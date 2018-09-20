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Райан Рейнольдс похвалил «тихие моменты» в фильмах Майкла Бэя. Но его слова заглушили взрывы машин

Meduza
09:06, 20 сентября 2018

Актер Райан Рейнольдс выложил видео со съемочной площадки 6 Underground — нового фильма Майкла Бэя, который выйдет на Netflix. Актер рассказал, что лично он больше всего ценит режиссера не за экшн-сцены, а за тихие, спокойные моменты в его картинах. В этот момент позади Рейнольдса начинают сталкиваться и взрываться машины, которые заглушают его слова.

В 6 Underground Рейнольдс играет одну из главных ролей, его партнером по фильму стал Дэйв Франко. По информации The Hollywood Reporter, это боевик о шести миллиардерах, инсценировавших свои смерти, чтобы организовать тайный отряд по борьбе с преступниками.

Больше тихих моментов с Рейнольдсом

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