Райан Рейнольдс похвалил «тихие моменты» в фильмах Майкла Бэя. Но его слова заглушили взрывы машин

Актер Райан Рейнольдс выложил видео со съемочной площадки 6 Underground — нового фильма Майкла Бэя, который выйдет на Netflix. Актер рассказал, что лично он больше всего ценит режиссера не за экшн-сцены, а за тихие, спокойные моменты в его картинах. В этот момент позади Рейнольдса начинают сталкиваться и взрываться машины, которые заглушают его слова.

В 6 Underground Рейнольдс играет одну из главных ролей, его партнером по фильму стал Дэйв Франко. По информации The Hollywood Reporter, это боевик о шести миллиардерах, инсценировавших свои смерти, чтобы организовать тайный отряд по борьбе с преступниками.