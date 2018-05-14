На южнокорейском шоу спел человек в костюме единорога. Это был Райан Рейнольдс

В начале мая актер Райан Рейнольдс в рамках промо-тура второго «Дэдпула», в котором он сыграл главную роль, посетил Южную Корею. Рейнольдс принял участие в шоу «Певец в маске», в котором спел песню «Tomorrow» из фильма «Энни» 1982 года. Актер выступил в маске единорога.

Вот первая часть выступления:

[King of masked singer] 복면가왕 — 'unicorn' special performance — Tommorrow 20180513 MBCentertainment

Зрители оценили выступление человека в маске, а когда актер снял ее — начали визжать от удивления.

[King of masked singer] 복면가왕 — 'unicorn' Identity 20180513 MBCentertainment

В российский прокат «Дэдпул 2» выйдет 17 мая 2018 года.