Райан Рейнольдс сыграл во втором «Дэдпуле» самого себя и Дэдпула. И это не все

Внимание: далее — спойлеры к фильму «Дэдпул 2» (которые, впрочем, вряд ли смогут испортить впечатление от просмотра).

Актер Райан Рейнольдс сыграл в фильме «Дэдпул 2» сразу несколько ролей. В первую очередь, конечно, главную — болтливого супергероя Дэдпула в красно-черном костюме.

В сценах после титров зрители также увидели молодого Райана Рейнольдса, читающего сценарий (Дэдпул убил актера, чтобы тот не совершал ошибку), и другую версию Дэдпула — из фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха» (его супергерой тоже убивает).

Но это не все! Во втором «Дэдпуле» также появляется огромный мутант Джаггернаут, носящий металлический шлем. В финальных титрах указано, что его сыграл Джаггернаут. На самом деле это тоже был Рейнольдс.

О том, кто озвучил Джаггернаута, рассказал один из сценаристов «Дэдпула» Ретт Риз. Он пояснил, что голос Рейнольдса был «слегка смодулирован на компьютере», чтобы он звучал глубже. «У Джаггернаута было немного фраз, он человек немногословный, но злой и сильный», — рассказал Риз. Модель лица мутанта также сделана на основе лица Рейнольдса.

Сценарист пояснил, что мутанта решили добавить в фильм, чтобы он сбалансировал противостояние мутанта Файрфиста с Дэдпулом и «Силой Икс».