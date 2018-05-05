Видимо, пора мериться тестостероном «Дэдпул и Кейбл». Фрагмент комикса на «Медузе»

Во второй половине мая в издательстве «Комильфо» выйдет комикс «Дэдпул и Кейбл. Омнибус». Как и фильм «Дэдпул 2», он рассказывает о противостоянии болтливого супергероя в красном костюме с суперсолдатом из будущего Кейблом, владеющим телекинезом и телепатией. Серию «Дэдпул и Кейбл» написал один из создателей Дэдпула, сценарист Фабиан Нициеза; она выходила с 2004 по 2008 годы. «Медуза» публикует фрагмент комикса.