Райана Рейнольдса попросили надеть на вечеринку рождественский свитер. Он так и сделал — но оказалось, что Хью Джекман и Джейк Джилленхол его разыграли!
Актеры Хью Джекман и Джейк Джилленхол разыграли своего коллегу Райана Рейнольдса. Друзья договорились прийти на вечеринку в тематических рождественских свитерах — и, конечно же, никто кроме Рейнольдса этого не сделал. Как видно по его лицу на фотографии с их встречи, подобные подколы доставляют исполнителю роли Дэдпула много радости (ха-ха, нет!).
Фотография грустного Рейнольдса и смеющихся над ним Джекмана и Джилленхола мгновенно стала мемом.
Художник BossLogic даже отфотошопил снимок и сделал из актеров персонажей комиксов, которых они играют в кино: Росомаху, Дэдпула и Мистерио (это суперзлодей из нового фильма про Человека-паука, в котором участвует Джилленхол).
Ну и какой мем про грустных людей может обойтись без песни «The Sound of Silence»?
В конце концов, справедливость (в каком-то смысле) восторжествовала. Посочувствовавший Рейнольдсу пользователь приодел его друзей в рождественские свитеры — так, чтобы актеру не было обидно.