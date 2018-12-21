Актеры Хью Джекман и Джейк Джилленхол разыграли своего коллегу Райана Рейнольдса. Друзья договорились прийти на вечеринку в тематических рождественских свитерах — и, конечно же, никто кроме Рейнольдса этого не сделал. Как видно по его лицу на фотографии с их встречи, подобные подколы доставляют исполнителю роли Дэдпула много радости (ха-ха, нет!).

Фотография грустного Рейнольдса и смеющихся над ним Джекмана и Джилленхола мгновенно стала мемом.

Художник BossLogic даже отфотошопил снимок и сделал из актеров персонажей комиксов, которых они играют в кино: Росомаху, Дэдпула и Мистерио (это суперзлодей из нового фильма про Человека-паука, в котором участвует Джилленхол).

Ну и какой мем про грустных людей может обойтись без песни «The Sound of Silence»?

В конце концов, справедливость (в каком-то смысле) восторжествовала. Посочувствовавший Рейнольдсу пользователь приодел его друзей в рождественские свитеры — так, чтобы актеру не было обидно.