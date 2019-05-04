Райан Рейнольдс и Джимми Фэллон устроили соревнование по плевкам в лицо 

Телеведущий Джимми Фэллон и актер Райан Рейнольдс сыграли в необычную версию русской рулетки. На стол перед участниками поставили 12 закрытых стаканов. В пять из них налили воду, в остальные — другие жидкости (например, рассол). В свой ход игроки должны отпить из стакана. Если в нем вода, нужно плюнуть в лицо оппонента, а если что-то еще — проглотить и передать ход. Тот, кому первым плюнут в лицо три раза, проигрывает.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Во время соревнования актер и ведущий шутили и пытались отвлечь внимание друг друга, чтобы неожиданно плюнуть в соперника. В итоге победа досталась Джимми Фэллону.