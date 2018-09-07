Пол Маккартни и Джимми Фэллон разыграли незнакомцев. Вы бы тоже кричали от удивления 😨

Телеведущий Джимми Фэллон и бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни разыграли гостей Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Лифт с посетителями несколько раз останавливался на «неправильном» этаже. После этого двери открывались — за ними оказывались Фэллон и Маккартни, непринужденно играющие в настольный теннис, читающие газеты или показывающие фокусы с пледом. Посетители не сразу понимали, что происходит — от неожиданности некоторые начинали радостно махать руками и кричать. Одна из женщин рассказала, что в детстве мечтала выйти замуж за Маккартни. По ее словам, ближе к исполнению своего желания она еще не подбиралась.

В конце ролика телеведущий и музыкант под гитару исполнили песню The Beatles «Drive My Car».

Розыгрыш приурочен к выходу первого за пять лет альбома Пола Маккартни. Послушайте его прямо сейчас.