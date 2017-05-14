Пол Маккартни снялся в «Пиратах Карибского моря». Но вы едва ли его узнаете

Пол Маккартни выложил постер фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» со своим героем. И узнать в этом пирате британского музыканта совершенно невозможно!

В марте 2016 года издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщало, что режиссеры пятых «Пиратов Карибского моря» Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг, а также продюсер картины Джерри Брукхаймер, решили доснять сцены с персонажем Маккартни уже после того, как фильм был готов.

Новая часть «Пиратов Карибского моря» выйдет в России 25 мая. В фильме снялись Джонни Депп, Кира Найтли, Орландо Блум и Хавьер Бардем.