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Пол Маккартни снялся в «Пиратах Карибского моря». Но вы едва ли его узнаете
Пол Маккартни выложил постер фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» со своим героем. И узнать в этом пирате британского музыканта совершенно невозможно!
#PiratesLife pic.twitter.com/9GXS5QB931— Paul McCartney (@PaulMcCartney) May 13, 2017
В марте 2016 года издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщало, что режиссеры пятых «Пиратов Карибского моря» Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг, а также продюсер картины Джерри Брукхаймер, решили доснять сцены с персонажем Маккартни уже после того, как фильм был готов.
Новая часть «Пиратов Карибского моря» выйдет в России 25 мая. В фильме снялись Джонни Депп, Кира Найтли, Орландо Блум и Хавьер Бардем.