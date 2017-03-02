Хавьер Бардем превращается в злодея: новый трейлер пятых «Пиратов Карибского моря»

Вышел новый трейлер фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — пятой и последней части приключений капитана Джека Воробья (Джонни Депп) и его друзей. В трейлере коротко рассказывается история главного злодея фильма, капитана Армандо Салазара (Хавьер Бардем): он погнался за молодым пиратом Воробьем и лишился всего, что у него было.

EXCLUSIVE! 'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales' Trailer TheEllenShow

Режиссеры пятых «Пиратов Карибского моря» — Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг. Фильм выйдет в мае 2017 года.