Пол Маккартни сыграл на барабанах на новом альбоме Foo Fighters

Пол Маккартни примет участие в записи нового альбома Foo Fighters. Как рассказал в интервью ET Canada лидер группы Дэйв Гроул, Маккартни сыграет на барабанах в одной из песен.

Гроул назвал бывшего участника The Beatles своим приятелем и «самым замечательным человеком на свете».

Другой участник Foo Fighters рассказал, что Пол Маккартни до прихода в студию не слышал эту песни ни разу, но записал свою барабанную партию с двух дублей.

Наряду с Полом Маккартни в записи пластинки Foo Fighters примут участие другие приглашенные артисты, однако их имена пока что держатся в секрете. Одного из них Гроул назвал «величайшей поп-звездой в мире» — и ему отведена роль бэк-вокалиста на «одной из самых тяжелых песен».