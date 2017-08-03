Пол Маккартни сыграл на барабанах на новом альбоме Foo Fighters

ET Canada
10:05, 3 августа 2017
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Пол Маккартни примет участие в записи нового альбома Foo Fighters. Как рассказал в интервью ET Canada лидер группы Дэйв Гроул, Маккартни сыграет на барабанах в одной из песен.

Гроул назвал бывшего участника The Beatles своим приятелем и «самым замечательным человеком на свете».

Другой участник Foo Fighters рассказал, что Пол Маккартни до прихода в студию не слышал эту песни ни разу, но записал свою барабанную партию с двух дублей.

Наряду с Полом Маккартни в записи пластинки Foo Fighters примут участие другие приглашенные артисты, однако их имена пока что держатся в секрете. Одного из них Гроул назвал «величайшей поп-звездой в мире» — и ему отведена роль бэк-вокалиста на «одной из самых тяжелых песен».

Девятый альбом Foo Fighters должен выйти в сентябре 2017 года. Он будет называться Concrete and Gold.
Дэйв Гроул и Пол Маккартни много раз выступали вместе. Экс-барабанщик Nirvana много раз называл британского музыканта своим кумиром и заявлял, что гордится дружбой с ним.
Dave Grohl Performance at the White House with Paul McCartney
Nadine Jensen
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