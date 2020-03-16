Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу между двумя странами. Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

«Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) — это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла границу с Беларусью», — заявил Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка, а «Россия вся полыхает от коронавируса». «Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», — добавил Лукашенко.

Обновлено 13:20. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каждая страна имеет право принимать для борьбы с коронавирусом те меры, которые считает необходимыми. «Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более нашего ближайшего партнера и союзника Белоруссии», — добавил Песков.

В России выявлено 66 случаев заражения коронавирусом, в Белорусии — 36.

На данный момент все страны, с которыми граничит Белоруссия, закрыли свои границы из-за коронавируса.

В самой Белоруссии нет масштабных карантинных мер. Власти не вводили запрет на въезд из-за границы, не закрывали детские сады, школы и университеты, считая это нецелесообразным. В стране лишь ограничены массовые мероприятия «с международным участием» и введен карантин для спортсменов, вернувшихся из неблагоприятных по коронавирусу стран.