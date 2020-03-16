Россия закроет границу с Белоруссией

Правительство России решило закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Правительство России решило выделить 300 миллиардов рублей для поддержки отраслей экономики и граждан, рассказал премьер на совещании. Мишустин поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных тем, кто находится на карантине из-за коронавируса.

Кроме того, премьер-министр поручил организовать отсрочку по налоговым платежам для туристических компаний и авиаперевозчиков. В дальнейшем список отраслей может быть расширен. Помимо этого будет увеличен объем предоставляемых субсидий малым и средним предприятиям.

Премьер-министр предложил создать на таможне «зеленый коридор» для импорта товаров первой необходимости и отменить с 17 марта ограничения для транспорта торговых сетей в городах.

Глава правительства также поручил принять закон, разрешающий доставку безрецептурных лекарств, заказанных через интернет. Мишустин предложил сформировать фонд для премирования врачей, отличившихся в борьбе с коронавирусом.

По словам Мишустина, в России запустят систему онлайн-оповещения граждан о ситуации с коронавирусом.

До 18 марта правительство России представит список экономических, регуляторных и административных мер по борьбе с коронавирусом, пишет «Коммерсант». Среди предложенных мер газета упоминает ограничение проверок бизнеса, школьные каникулы и госгарантии системообразующим предприятиям. «Ведомости» ранее сообщили, что правительство планирует разрешить госкомпаниям отсрочить выплаты дивидендов, а регионам, выполняющим план по развитию экономики, предоставят бюджетные кредиты.

Ранее на фоне распространения коронавирусной инфекции перемещение через большую часть наземных границ России было ограничено. С 16 марта Россия ограничила полеты в страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию. Авиакомпаниям разрешено летать только в столицы государств ЕС и только из аэропорта Шереметьево. Кроме того, разрешены чартеры.

14 марта Михаил Мишустин провел первое заседание координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, который он лично возглавил.