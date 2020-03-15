По состоянию на 15 марта, без ограничений можно пересечь границы России с тремя странами — Азербайджаном, Белоруссией и Финляндией.

На границах с еще 11 странами — Грузией, Латвией, Литвой, Казахстаном, Китаем, Монголией, Норвегией, Польшей, Северной Кореей, Украиной и Эстонией — действуют те или иные ограничения.

Так, например, с 16 марта закрывается граница между Россией и Грузией, исключение будет сделано только для граждан, возвращающихся в свои страны. Границу с Казахстаном больше нельзя пересечь по внутренним документам, требуется загранпаспорт. Исключение сделано для граждан РФ и Казахстана, возвращающихся в свои страны. Границу между РФ и Латвией россияне и латвийцы, возвращающиеся домой, с 17 марта смогут пересечь только на личном автотранспорте или пешком.

Кроме того, полностью остановлено или ограничено пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и рядом стран, включая Украину, Латвию, Грузию, Китай, Монголию и ряд других.

Ограничено и авиасообщение, в первую очередь со странами, закрывшими свои границы, например, с Норвегией, Латвией, Литвой, Эстонией и Чехией, которые объявили, что закрывают въезд на свою территорию для иностранцев без ВНЖ.

Россия ограничила сообщение и со странами ЕС, которые не закрывали границы, исключение сделано только для прямых регулярных рейсов из столиц стран-членов Евросоюза в московский аэропорт Шереметьево терминал F, а также чартеров.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 63 0 8 🇨🇳 Китай 80 977 3 193 65 660 🇮🇹 Италия 21 157 1 441 1 966 🇮🇷 Иран 12 729 611 2 959 🇰🇷 Южная Корея 8 086 72 510 🇪🇸 Испания 6 391 195 517 🇩🇪 Германия 4 585 9 46 🇫🇷 Франция 4 480 91 12 🇺🇸 США 2 717 54 12 🇨🇭 Швейцария 1 359 13 4 🇬🇧 Великобритания 1 143 21 19 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 156 096 5 819 72 624 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 16:00 15.03.2020 (по московскому времени)