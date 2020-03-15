Перейти к материалам

У России есть наземные границы с 14 странами. Из-за коронавируса пересечение почти всех границ ограничено — открыты только Азербайджан, Белоруссия и Финляндия

Источник: Meduza

По состоянию на 15 марта, без ограничений можно пересечь границы России с тремя странами — Азербайджаном, Белоруссией и Финляндией.

На границах с еще 11 странами — Грузией, Латвией, Литвой, Казахстаном, Китаем, Монголией, Норвегией, Польшей, Северной Кореей, Украиной и Эстонией — действуют те или иные ограничения.

Так, например, с 16 марта закрывается граница между Россией и Грузией, исключение будет сделано только для граждан, возвращающихся в свои страны. Границу с Казахстаном больше нельзя пересечь по внутренним документам, требуется загранпаспорт. Исключение сделано для граждан РФ и Казахстана, возвращающихся в свои страны. Границу между РФ и Латвией россияне и латвийцы, возвращающиеся домой, с 17 марта смогут пересечь только на личном автотранспорте или пешком.

Кроме того, полностью остановлено или ограничено пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и рядом стран, включая Украину, Латвию, Грузию, Китай, Монголию и ряд других.

Ограничено и авиасообщение, в первую очередь со странами, закрывшими свои границы, например, с Норвегией, Латвией, Литвой, Эстонией и Чехией, которые объявили, что закрывают въезд на свою территорию для иностранцев без ВНЖ.

Россия ограничила сообщение и со странами ЕС, которые не закрывали границы, исключение сделано только для прямых регулярных рейсов из столиц стран-членов Евросоюза в московский аэропорт Шереметьево терминал F, а также чартеров.

Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
63
0
8
🇨🇳 Китай
80 977
3 193
65 660
🇮🇹 Италия
21 157
1 441
1 966
🇮🇷 Иран
12 729
611
2 959
🇰🇷 Южная Корея
8 086
72
510
🇪🇸 Испания
6 391
195
517
🇩🇪 Германия
4 585
9
46
🇫🇷 Франция
4 480
91
12
🇺🇸 США
2 717
54
12
🇨🇭 Швейцария
1 359
13
4
🇬🇧 Великобритания
1 143
21
19
...
...
...
...
📝 Всего в мире
156 096
5 819
72 624
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 16:00 15.03.2020 (по московскому времени)

Пандемия коронавируса