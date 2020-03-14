Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий по всей стране. Он призвал россиян не ездить за рубеж

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что во всех регионах России для профилактики коронавирусной инфекции нужно сократить количество массовых мероприятий, сообщает «Интерфакс».

«Это профилактика, это упреждающие меры для того, чтобы инфекция не передавалась», — сказал глава правительства на сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, это требование должно затронуть развлекательные, спортивные, деловые мероприятия.

«Мы просим наших граждан минимизировать поездки», — добавил Мишустин. Он напомнил, что ранее правительство рекомендовало чиновникам отказаться от командировок и от личных поездок за границу. «Теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем», — сказал премьер.

Премьер также заявил, что по всей стране нужно помещать под 14-дневный карантин всех россиян и иностранцев, приезжающих в Россию из стран с неблагоприятной ситуацией.

На 14 и 15 марта Мишустин поручил усилить контроль на пограничных пунктах пропуска, в аэропортах и на вокзалах. По его словам, нужно проверять россиян и иностранных граждан.

14 марта Мишустин провел первое заседание координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, совет создан, поскольку «ситуация вышла только из сферы медицинских вопросов».

С 16 марта Россия ограничивает полеты в страны Евросоюза: авиакомпании будут летать только в столицы государств ЕС и только из аэропорта Шереметьево. Кроме того, запрет не распространяется на чартерные рейсы.