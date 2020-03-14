Из-за коронавируса Минпросвещения предложило учить всех российских детей дистанционно. В Москве ввели свободное посещение школ

Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix / LETA

14 марта Минпросвещения РФ рекомендовало регионам России при необходимости временно перевести школьников на дистанционное обучение. Такое решение приняли после заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В Москве и Московской области в этот же день ввели свободное посещение школ. В указе мэра Москвы Сергея Собянина сказано, свободное посещение будет действовать до особого распоряжения. «Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее», — заявил Собянин. При этом занятия в школах будут продолжены. Детей, которые перейдут на свободное посещение, планируют обучать дистанционно.

Власти Московской области решили перевести на свободное посещение не только школы, но и детские сады, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. Отпускать детей в школы и детсады или нет, будут решать родители и опекуны. Свободное посещение будет действовать до особого распоряжения. Андрей Воробьев в инстаграме призвал жителей «быть очень внимательными и серьезно отнестись к угрозам, которые несет вирус».

13 марта стало известно, что негосударственным школам Москвы рекомендовали, начиная с 16 марта, уйти на двухнедельные каникулы или перейти на дистанционное обучение. Об этом говорится в письме главы департамента образования города Исаака Калины, которое, по данным РБК, получили 229 образовательных учреждений. В департаменте образования подтвердили подлинность письма. В частной школе «Интеллект» РБК сообщили, что переведут учеников девятых и одиннадцатых классов на дистанционное обучение, а всех остальных отправят на каникулы. Частная «Новая школа» будет учить детей дистанционно, сообщил руководитель кафедры словесности этой школы Сергей Волков.

Московским школам при посольствах иностранных государств, в свою очередь, предложили уйти на двухнедельный карантин, сообщает РБК со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы. Издание уточняет, что такую рекомендацию получили только школы, где учатся дети сотрудников посольств стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Александр Бакланов