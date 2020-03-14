Из-за коронавируса Минпросвещения предложило учить всех российских детей дистанционно. В Москве ввели свободное посещение школ
14 марта Минпросвещения РФ рекомендовало регионам России при необходимости временно перевести школьников на дистанционное обучение. Такое решение приняли после заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве и Московской области в этот же день ввели свободное посещение школ. В указе мэра Москвы Сергея Собянина сказано, свободное посещение будет действовать до особого распоряжения. «Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее», — заявил Собянин. При этом занятия в школах будут продолжены. Детей, которые перейдут на свободное посещение, планируют обучать дистанционно.
Власти Московской области решили перевести на свободное посещение не только школы, но и детские сады, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. Отпускать детей в школы и детсады или нет, будут решать родители и опекуны. Свободное посещение будет действовать до особого распоряжения. Андрей Воробьев в инстаграме призвал жителей «быть очень внимательными и серьезно отнестись к угрозам, которые несет вирус».
13 марта стало известно, что негосударственным школам Москвы рекомендовали, начиная с 16 марта, уйти на двухнедельные каникулы или перейти на дистанционное обучение. Об этом говорится в письме главы департамента образования города Исаака Калины, которое, по данным РБК, получили 229 образовательных учреждений. В департаменте образования подтвердили подлинность письма. В частной школе «Интеллект» РБК сообщили, что переведут учеников девятых и одиннадцатых классов на дистанционное обучение, а всех остальных отправят на каникулы. Частная «Новая школа» будет учить детей дистанционно, сообщил руководитель кафедры словесности этой школы Сергей Волков.
Московским школам при посольствах иностранных государств, в свою очередь, предложили уйти на двухнедельный карантин, сообщает РБК со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы. Издание уточняет, что такую рекомендацию получили только школы, где учатся дети сотрудников посольств стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.