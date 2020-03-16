«Ведомости»: правительство создаст антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

Продолжение Россия закроет границу с Белоруссией

Правительство России разработало антикризисный план, в котором перечислены меры по поддержке населения и экономики страны в условиях пандемии коронавируса. С проектом документа, который будет принят в начале этой недели, ознакомились «Ведомости».

В плане предусмотрено создание антикризисного фонда в размере 300 миллиардов рублей, они будут получены в том числе за счет оптимизации расходов федерального бюджета.

Среди других мер:

компенсация доходов граждан, находящихся на карантине — за счет средств работодателей или листов временной нетрудоспособности;

выплаты безработным;

закупка материалов для производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции;

налоговые каникулы для бизнеса — прежде всего для туроператоров и авиаперевозчиков;

квартальная отсрочка по выплатам налогов для компаний малого и среднего бизнеса;

отсрочка по выплатам дивидендов для госкомпаний;

бюджетные кредиты для регионов, выполняющих план по развитию экономики.

Ранее РБК также сообщал, что правительство планирует распространить режим повышенной готовности из-за коронавируса на всю страну. Он уже действует в некоторых регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

По состоянию на 15 марта в России были зарегистрированы 63 случая заражения COVID-19.