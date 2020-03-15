В правительстве обсуждают возможность распространить режим повышенной готовности на всю страну

На совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина в числе прочих мер обсуждалась возможность распространения режима повышенной готовности на всю страну, пишет РБК со ссылкой на источники.

Собеседники издания подчеркнули, что рассматривалось и множество других сценариев того, как действовать в ситуации пандемии коронавируса. Никаких решений пока не принято, подчеркнул один из источников РБК. Другой собеседник издания добавил, что «решения будут приняты и объявлены в понедельник».

На сайте правительства сообщается, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой 16 марта доложить о предложениях по обеспечению развития экономики в связи с распространением коронавируса.

Режим повышенной готовности ранее объявили Москва, Московская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург и ряд других субъектов федерации, например, Пензенская область. В рамках режима повышенной готовности, в частности, вводятся ограничения на массовые мероприятия с числом участников, превышающим определенный местными властями порог (каждый регион устанавливает свой), а гражданам, вернувшимся из-за неблагополучных с точки зрения распространения коронавируса стран, рекомендуется две недели находиться в самоизоляции.

По последним данным на момент написания новости (на вечер 14 марта), в России было подтверждено 59 случаев заболевания коронавирусом.