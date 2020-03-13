В Петербурге ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Мероприятия с участием более тысячи человек запрещены

Обновление. Губернатор Петербурга Александр Беглов запретил с 16 марта до 30 апреля проводить в городе массовые мероприятия с участием более тысячи человек. Тем, кто вернулся из , где широко распространен коронавирус, рекомендовали двухнедельную самоизоляцию. На территории Ленинградской области, объявили власти региона, зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом - у жительницы Кудрово Всеволожского района, которая недавно ездила в Италию. В Ленобласти запретили проводить мероприятия с числом участников более 300 человек.

В Петербурге и Ленинградской области введут режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщается на сайтах администраций двух регионов.

В сообщении администрации Ленобласти сказано, что во время «режима повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций» среди прочего будет ограничена численность массовых мероприятий.

В других регионах России, где действует режим повышенной готовности из-за коронавируса, например, в Москве и Подмосковье, запретили проводить массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек.

В России зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусной инфекцией, большинство заболевших — россияне.

В целом в мире число заболевших превысило 128 тысяч человек. Около половины из них (68 тысяч человек) выздоровели, порядка 4720 человек умерли.