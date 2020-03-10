В Москве до 10 апреля запретили проводить массовые мероприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса запретил проводить до 10 апреля массовые мероприятия, если в них будут участвовать более пяти тысяч человек. Об этом говорится в указе мэра (.pdf), датированном 10 марта.

Запрет распространяется на «спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия», сказано в документе.

На сайте мэрии также опубликована первая версия указа, где сказано, что в Москве запрещено проводить мероприятия, в которых будут участвовать «более 5000 тысяч человек».

10 марта оппозиционеры подали в мэрию Москвы несколько уведомлений о проведении митингов против изменения Конституции РФ и обнуления президентских сроков Владимира Путина. Они планировали провести акции 21 и 22 марта с участием 25-50 тысяч человек.

Ранее РБК и ТАСС сообщили, что власти Москвы из-за коронавируса отменили на Тверской улице основную программу фестиваля «Крымская весна», посвященного присоединению Крыма к России.