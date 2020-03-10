Оппозиция уведомила мэрию Москвы о митингах против обнуления президентских сроков Путина

Движение «Гражданское общество» оппозиционера Михаила Светова подало в мэрию Москвы два уведомления о проведении митингов против изменения Конституции РФ и обнуления президентских сроков Владимира Путина.

Как сообщается в твиттере движения, митинги намечены на 21 и 22 марта на проспекте Сахарова. Каждая акция заявлена на 25 тысяч человек.

Еще одно уведомление о проведении митинга против внесения поправок в Конституцию подали представители комитета кампании «НЕТ» Татьяна Усманова, Мария Кузнецова и Евгений Овчаров. Они намерены провести акцию 21 марта на проспекте Сахарова, сообщил в телеграме журналист Илья Азар. Митинг заявлен на 50 тысяч человек.

Депутаты Госдумы 10 марта приняли во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию, предложенный Владимиром Путиным. Ко второму чтению поступило более 390 поправок.

Депутаты также приняли поправку об обнулении президентских сроков для Владимира Путина. Сам президент, выступая в парламенте, заявил, что обнуление сроков будет допустимо, если за это выскажется Конституционный суд. Если для Путина снимут ограничения, он сможет оставаться на посту президента до 2036 года.