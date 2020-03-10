Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект закона о поправке к Конституции РФ, внесенный президентом Владимиром Путиным, сообщает «Интерфакс».

Ко второму чтению поступило около 390 поправок, сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Большую часть поправок подготовила рабочая группа, в которую вошли депутаты, сенаторы, общественные деятели. Часть поправок внес президент России.

На заседании Госдумы 10 марта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки для Владимира Путина. Президент, выступая в Госдуме, поддержал это предложение при условии, что Конституционный суд посчитает, что это не противоречит Конституции. Госдума проголосовала за эту поправку.