Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«За» проголосовали 380 человек, против — 43, воздержался — 1. Ранее представители фракции КПРФ заявили, что будут голосовать против данной поправки.

Обнулить президентские сроки для действующего президента ранее 10 марта предложила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. По ее мнению, также можно было бы рассмотреть возможность убрать из Конституции ограничения президентских сроков в принципе.

Путин, приехавший в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами, заявил, что выступает против того, чтобы исключить из Основного закона ограничения президентских сроков. Однако, заявил он, допустимо обнуление сроков для действующего президента, если такую поправку Конституционный суд сочтет не противоречащей Основному закону.

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