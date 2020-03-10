На Тверской улице отменили фестиваль «Крымская весна» из-за коронавируса

Власти Москвы отменили основную программу фестиваля «Крымская весна», посвященного присоединению Крыма к России.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, праздничную программу на Тверской улице отменили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

На других площадках, в том числе в парке Горького и в «Зарядье», фестиваль отменять не собираются. «Крымская весна» намечена на 14-22 марта.

Кроме того, по данным Znak.com, в Москве отменили митинг в поддержку поправок в Конституцию, который должен пройти на Манежной площади 15 марта. Причины отмены мероприятия не уточняются.

По последним данным, в России коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 20 человек, в основном у тех, кто вернулся из Италии.