Роспотребнадзор порекомендовал избегать тесных объятий и дезинфицировать гаджеты для профилактики коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Ведомство советует не ходить в торговые центры, на спортивные мероприятия и не пользоваться общественным транспортом в час пик.

Если общественных мест избежать все же не удается, то нужно носить медицинскую маску и менять ее каждые 2-3 часа.

«Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь, — пишет Роспотребнадзор. — Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия».

Также ведомство рекомендует пользоваться «только индивидуальными предметами личной гигиены», такими как полотенце и зубная щетка.

При подозрении на коронавирусную инфекцию нужно оставаться дома, вызвать врача и минимизировать контакты со здоровыми людьми.

По сообщению Роспотребнадора, к утру 10 марта число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире составило 114 тысяч (плюс 4111 случаев за сутки), из них 80,9 тысячи — в материковой части Китая. Умерли от инфекции, по данным South China Morning Post, 4009 человек (3136 из них — в Китае).

В России к 10 марта зафиксировано 20 случаев заболевания, два из них — у граждан Китая, 17 у россиян, которые вернулись из Италии, один — у гражданина Италии. Двое китайцев и один россиянин выздоровели, их выписали, уточняет Роспотребнадзор, также выписаны граждане РФ, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess.