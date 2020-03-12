В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Массовые мероприятия ограничили пятью тысячами участников

Власти Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

В частности, власти запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более пяти тысяч человек. Организаторам менее крупных мероприятий также рекомендовано воздержаться от их проведения.

Меры начинают действовать с 13 марта.

С 5 марта режим повышенной готовности действует в Москве. С 10 марта в российской столице также запрещено проводить мероприятия боле чем с пятью тысячами участников.