Игру Pokemon GO переделали из-за пандемии коронавируса. Теперь покемонов можно ловить не выходя из дома

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В 2016 году игра Pokemon GO заставила игроков выйти на улицы и ловить покемонов на свежем воздухе. В 2020 году ее разработчик студия Niantic предлагает поберечься и посидеть дома — все из-за пандемии коронавируса. В компании заявили, что переделывают Pokemon GO так, чтобы в нее можно было играть из дома.

Разработчики расширили зоны обитания покемонов — их можно будет встретить даже у себя на кухне. Приманки для покемонов продают по скидке в 99%, а их эффект теперь длится около часа. Инкубаторы, в которых выращивают пойманных покемонов, после обновления работают в два раза быстрее. В специальных точках на карте, так называемых покестопах, игрокам будут выдавать больше бонусов и подарков.

Niantic подчеркнула, что прямо сейчас игроки должны в первую очередь заботиться о здоровье себя и людей вокруг.