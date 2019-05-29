шапито
Игра Pokemon Sleep проходится с закрытыми глазами. Потому что в ней нужно спать 😴
Источник: Meduza
The Pokemon Company анонсировала приложение Pokemon Sleep. И да, это не шутка — чтобы зарабатывать в нем очки, игрокам придется как следует высыпаться!
Как сообщает издание Polygon, приложение будет отслеживать качество и время сна и, соответственно, вознаграждать пользователя. По словам разработчиков, их цель — превратить здоровый сон в развлечение.
Также компания показала Pokemon Go Plus Plus — это устройство в форме плоского покебола. С помощью встроенного акселерометра оно отслеживает показатели сна и по Bluetooth передает данные в Pokemon Sleep.
Выпуск приложения запланирован на 2020 год.
Бонус
Если что, конференция, на которой состоялся анонс Pokemon Sleep, выглядела вот так!