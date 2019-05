Игра Pokemon Sleep проходится с закрытыми глазами. Потому что в ней нужно спать 😴

The Pokemon Company анонсировала приложение Pokemon Sleep. И да, это не шутка — чтобы зарабатывать в нем очки, игрокам придется как следует высыпаться!

Как сообщает издание Polygon, приложение будет отслеживать качество и время сна и, соответственно, вознаграждать пользователя. По словам разработчиков, их цель — превратить здоровый сон в развлечение.

Также компания показала Pokemon Go Plus Plus — это устройство в форме плоского покебола. С помощью встроенного акселерометра оно отслеживает показатели сна и по Bluetooth передает данные в Pokemon Sleep.

Выпуск приложения запланирован на 2020 год.

Бонус

Если что, конференция, на которой состоялся анонс Pokemon Sleep, выглядела вот так!