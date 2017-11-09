Создатели Pokemon Go выпустят игру по «Гарри Поттеру». Тоже в дополненной реальности!

Студия Niantic, разработавшая игры Ingress и Pokemon Go, анонсировала новый проект в дополненной реальности — Harry Potter: Wizards Unite.

Niantic рассказала, что события в игре по миру «Гарри Поттера», как и Pokemon Go, будут привязаны к объектам в реальном мире. Игроки смогут изучать заклинания, биться с «легендарными чудовищами» и объединяться с другими игроками, «чтобы побеждать могущественных врагов».

Разработчик пока не назвал дату выхода игры и не показал никаких кадров из нее. На сайте Джоан Роулинг Pottermore рассказывается, что в Harry Potter: Wizards Unite игроки смогут «накладывать заклинания, находить таинственные артефакты и строить карьеру прославленного волшебника».