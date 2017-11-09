шапито

Создатели Pokemon Go выпустят игру по «Гарри Поттеру». Тоже в дополненной реальности!

Meduza
10:05, 9 ноября 2017

Студия Niantic, разработавшая игры Ingress и Pokemon Go, анонсировала новый проект в дополненной реальности — Harry Potter: Wizards Unite.

Niantic рассказала, что события в игре по миру «Гарри Поттера», как и Pokemon Go, будут привязаны к объектам в реальном мире. Игроки смогут изучать заклинания, биться с «легендарными чудовищами» и объединяться с другими игроками, «чтобы побеждать могущественных врагов».

Разработчик пока не назвал дату выхода игры и не показал никаких кадров из нее. На сайте Джоан Роулинг Pottermore рассказывается, что в Harry Potter: Wizards Unite игроки смогут «накладывать заклинания, находить таинственные артефакты и строить карьеру прославленного волшебника».

Niantic выпустила Ingress в ноябре 2012 года. Это мобильная многопользовательская онлайн-игра с дополненной реальностью: игроки должны захватывать виртуальные порталы, привязанные к объектам в реальном мире.
В июле 2016 года Niantic выпустила Pokemon Go — игру с похожей механикой, но в мире покемонов. Pokemon Go установили более 750 миллионов раз; игра, по сообщениям СМИ, принесла создателям 1,2 миллиарда долларов.

Что такое дополненная реальность?

Фото в анонсе: Warner Bros/ Everett Collection / Vida Press

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Фото в анонсе: Warner Bros/ Everett Collection / Vida Press

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме