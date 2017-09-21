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В айфоне теперь есть дополненная реальность. Что попробовать? Лучшие AR-игры и приложения: рекомендации «Медузы»

Meduza
17:53, 21 сентября 2017

С выходом iOS 11 владельцы свежих моделей айфонов и айпадов (от iPhone 6s/SE и новее; iPad 2017 года и iPad Pro) получили доступ к приложениям, построенным на ARKit — наборе инструментов, позволяющем относительно легко работать с дополненной реальностью. «Медуза» собрала приложения и игры, которые помогут вам познакомиться с новой технологией.

Paint Space AR

(бесплатно)

Бесплатная версия приложения позволяет рисовать пальцем в пространстве и «закреплять» в воздухе фотографии. За 75 рублей можно разблокировать массу дополнительных возможностей — новые кисти, добавление видео, «фейерверк», «снег», «дождь» и «огонь».

Human Anatomy Atlas 2018

(75 рублей)

Подробный атлас человеческого тела. Модель человека с помощью дополненной реальности можно «положить» на стол или пол и изучать со всех сторон — в том числе «влетать» внутрь органов и отключать отдельные элементы (например, скелет).

Если вам не нужно тело целиком, можете попробовать приложение Insight Heart (149 рублей) — оно целиком посвящено сердцу.

AR MeasureKit

(бесплатно)

Бесплатная версия приложения позволяет измерять длину прямых линий на полу. За 249 рублей можно получить кучу дополнительных инструментов — от измерения углов и линий любой формы в пространстве (как на гифке) до рисования кубов.

Альтернатива попроще — бесплатное приложение 3-in-1-Ruler.

Fitness AR

(бесплатно)

«Это приложение предназначено для отображения ваших велосипедных маршрутов на карте местности с учетом рельефа. Но для этого нужен аккаунт в сервисе Strava.

Без него можно посмотреть на несколько предустановленных маршрутов — и этого достаточно, чтобы оценить приложение.

GIPHY World

(бесплатно)

AR-приложение от главного сервиса с гифками. Позволяет расставлять гифки в пространстве и делиться тем, что получилось.

Housecraft

(бесплатно)

Приложение IKEA Place, в котором можно расставлять по квартире мебель из «Икеи», в русском App Store недоступно. Зато доступно Housecraft — оно позволяет делать то же самое, только без икеевских стульев и диванов.

CARROT Weather

(299 рублей)

В погодное приложение со встроенным разговорчивым ботом-хамом добавили AR-режим: пользователь может вывести на стол красивую анимацию погоды и времени. Вряд ли вы будете пользоваться ею каждый день, но в качестве демонстрации возможностей дополненной реальности друзьям подойдет.

Splitter Critters

(229 рублей)

Splitter Critters — двухмерная головоломка, в которой нужно разрезать уровень, чтобы помочь героям. В AR-режиме происходит то же самое, но игровое поле нарисовано на стороне кубика, лежащего на полу. Покупать имеет смысл, только если вам покажется интересной сама игра, а не ее AR-режим.

Euclidean Lands

(299 рублей)

Еще одна головоломка с AR-режимом — на этот раз в 3D.

Monster Park

(229 рублей)

В Monter Park перед вами появляется окно в парк с динозаврами (оттуда даже выглядывает один!). Вы можете зайти внутрь парка, и тогда будете видеть его изнутри — но будьте осторожны, в дополненной реальности не видно реальных предметов, на которые можно наткнуться!

И еще восемь бесплатных приложений

Miaow — котенок, который гоняется за лазерной указкой.

Quartz — в новостное приложение добавили AR-модель зонда Cassini.

App in the Air — в приложении можно просмотреть свои перелеты на глобусе (для этого их придется добавить в профиль).

Holo — 3D-модели танцующих людей (и альпаки) у вас в комнате.

PCalc Lite — 3D-калькулятор (чтобы он появился, нужно сделать хотя бы одну покупку внутри приложения; AR-режим прячется в кнопке About).

SuperPaint — граффити на стенах.

Night Sky — карта Солнечной системы (AR-режим доступен только при оформлении платной подписки; можно оформить бесплатный пробный период, но не забудьте его потом отключить).

Graphmented — графики функций в дополненной реальности.

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Султан Сулейманов

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