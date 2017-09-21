В айфоне теперь есть дополненная реальность. Что попробовать? Лучшие AR-игры и приложения: рекомендации «Медузы»

В Monter Park перед вами появляется окно в парк с динозаврами (оттуда даже выглядывает один!). Вы можете зайти внутрь парка, и тогда будете видеть его изнутри — но будьте осторожны, в дополненной реальности не видно реальных предметов, на которые можно наткнуться!