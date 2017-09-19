Снова стеклянный Обзор iPhone 8 и iPhone 8 Plus: что в них особенного и надо ли их покупать?

Корпорация Apple представила 12 сентября две новые модели айфонов: совершенно новый iPhone X, который поступит в продажу только в ноябре, и iPhone 8 — по сути, улучшенную версию iPhone 7. «Медуза» провела несколько дней с iPhone 8 и iPhone 8 Plus и рассказывает, в чем особенность этих телефонов.

Дизайн и производительность

Айфон снова стал стеклянным — как когда-то у iPhone 4 и 4s, задняя панель iPhone 8 покрыта стеклом. Apple утверждает, что сзади и спереди у новых айфонов теперь самое прочное стекло среди всех телефонов, но проверять это мы пока не готовы (а в четвертых айфонах оно трескалось довольно часто). Зато можем заметить, что держаться за стекло удобнее, чем за алюминий — оно не такое скользкое (по ощущениям — примерно как за отполированную алюминиевую поверхность iPhone 7 «черный оникс»; только стеклянный айфон не так страшно носить без чехла).

«Медуза»

Основа корпуса сделана из стали, но боковые рамки остались алюминиевыми. Это единственная часть телефона, выкрашенная в тот цвет, под которым продается айфон: стеклянная часть в вариантах «золотой» и «серебристый» выглядит заметно светлее, чем рамка (версию «серый космос» «Медуза» не изучала). Из-за стеклянной панели новый айфон стал на несколько десятых миллиметра толще и на несколько граммов тяжелее, чем iPhone 7, но это практически не ощущается.

В iPhone 8 установлен новый процессор A11 Bionic (такой же будет внутри iPhone X), который, по утверждению Apple, в разных условиях быстрее A10 на 25-70%. Убедиться в этом в ходе первичного знакомства с новым телефоном «Медузе» не удалось: производительности прошлогоднего iPhone 7 Plus для повседневных задач и игр хватает с запасом; iPhone 8 Plus в этом плане как минимум не хуже.

«Медуза»

Тем не менее, более мощные процессор и нужны iPhone 8, чтобы справляться с ресурсоемкими играми в дополненной реальности: Apple отдельно подчеркивает, что новые айфоны особенно хороши для AR.

Камера

В iPhone 8 установлены камеры с теми же характеристиками, что и в iPhone 7; как и прежде, двойная камера есть только в старшей модели. Но Apple утверждает, что сами камеры новые; и в них действительно есть несколько важных улучшений.

В A11 Bionic встроен новый процессор обработки изображения, который, по утверждению компании, анализирует элементы в кадре — людей, движение, освещение — и оптимизирует настройки съемок. Впрочем, понять, что помогло сделать тот или иной кадр — процессор, талант снимающего или удача, — непросто.

Apple также обещает более быстрый автофокус и лучшую съемку HDR. И, кажется, эти характеристики действительно улучшились. Субъективный тест «Медузы» показал, что в iPhone 8 и 8 Plus фотографируют действительно быстрее, чем iPhone 7 Plus; при съемке статичных сцен разница была незаметной.

А вот как выглядят HDR-фото теневой стороны зданий на фоне яркого неба на iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus (в обоих случаях экспозиция настраивалась по зданию). Можно заметить, что объекты получились ярче, а небо — насыщеннее. И это не единичная удача — другие HDR-фото у нового айфона тоже получались лучше.

Фото на iPhone 7 Plus «Медуза» Фото на iPhone 8 Plus «Медуза»

iPhone 8 и 8 Plus научились снимать 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду (iPhone 7 может только 30 кадров), а также Slo-mo 240 кадров в секунду в разрешении 1080p (раньше — только 720p).

Slo-mo на iPhone 8 Meduza Project

Slo-mo на iPhone 8 Meduza Project

Вот еще несколько фотографий, сделанных на iPhone 8 и 8 Plus:

«Медуза»

«Медуза» «Медуза»

«Медуза» «Медуза»

«Медуза»

Портретный режим

С выходом iPhone 7 Plus Apple представила «портретный» режим: телефон снимал на две камеры, а затем размывал фон так, чтобы выглядело, будто человека (или предмет) снимали на дорогой фотоаппарат. В неидеальных условиях режим сбоил, не размывая части фона или, напротив, размывая некоторые детали на модели. В 2017 году, с выходом iOS 11, «портретный» режим станет полноценной функцией айфонов с двойной камерой — до этого он существовал в режиме бета-версии.

В iPhone 8 Plus Apple добавила новый режим — «портретное освещение». В нем искусственный интеллект анализирует лицо модели, а затем меняет освещение под один из «студийных» режимов — «студийный свет», «контурный свет» и «сценический свет». Первые два по-разному подсвечивают детали лица, третий — закрашивает фон черным.

Пока «портретное освещение» существует в режиме бета-версии, и это заметно: закрашивание фона, кажется, нормально работает только на одной демо-фотографии, которую показывает Apple; в обычных условиях иногда остаются незамазанными некоторые детали фона, что сильно портит впечатление от эффекта.

Оригинальное фото в «портретном» режиме Настройка «студийный свет» Настройка «контурный свет»

Беспроводная зарядка

В iPhone 8 и 8 Plus есть беспроводная зарядка. Она работает.

Своих беспроводных адаптеров у Apple пока нет, но айфоны поддерживают все зарядки стандарта Qi. В 2018 году корпорация выпустит адаптер AirPower, который сможет заряжать одновременно айфон, Apple Watch и корпус беспроводных наушников AirPods (но только новый — с поддержкой этой технологии).

«Медуза»

Быстрая зарядка

В новых айфонах появилась возможность быстрой зарядки — до 50% заряда за полчаса. Правда, по умолчанию она не работает.

Как объяснили «Медузе» в Apple, быстрая зарядка будет работать с адаптером питания USB-C и кабелем USB-C — Lightning, которых нет в комплекте iPhone 8 и 8 Plus. Адаптер придется покупать отдельно (или использовать тот, что идет с новыми MacBook Pro); кабель также придется покупать отдельно. В сумме это как минимум 75 долларов.

«Медуза» испытала быструю зарядку айфонов с адаптером на 61 ватт (такие поставляются с 13-дюймовым MacBook Pro). iPhone 8 зарядился с 41% до 87% за 44 минуты; iPhone 8 Plus — с 20% до 75% за 40 минут.

Надо ли брать?

iPhone 8 и 8 Plus — отличные телефоны для тех, кто давно не обновлял свой айфон. Если у вас iPhone 6s или что-то еще старше, обратите внимание на новые модели: это, по сути, те же iPhone 7 и 7 Plus (идеальные), но с беспроводной зарядкой и более мощной начинкой, которой хватит еще на несколько лет.

Если у вас уже есть iPhone 7, и вам не снится по ночам беспроводная зарядка, то iPhone 8 вряд ли сможет вас сильно удивить. В таком случае лучше дождаться выхода (и обзоров) радикально нового iPhone X.

А если у вас Android, хорошо подумайте перед тем, как покупать iPhone 8: в нем нет порта для наушников!

iPhone 8 будет стоить в России от 57 тысяч рублей, а iPhone 8 Plus — от 65 тысяч. Купить его можно будет с 29 сентября.