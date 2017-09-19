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Ваш айфон только что обновился до iOS 11. Что изменилось? На что обратить внимание?
Вечером 19 сентября айфоны и айпады получили возможность обновиться до iOS 11 — новой версии мобильной операционной системы, в которой появилось много новых функций. «Медуза» испытала систему заранее и рассказывает о ее главных особенностях.
Пункт управления
Одно из самых заметных изменений iOS 11 — новый пункт управления (он вытягивается из нижнего края экрана).
Во-первых, он выглядит совсем иначе и умещает на одном экране все элементы управления, которые в предыдущей версии прятались в трех экранах старого меню. Во-вторых, теперь пользователь может выбирать, какие кнопки показывать на этом меню, а какие скрыть.
С новым пунктом управления есть проблема: часть функций Apple спрятала внутрь других. Например, чтобы найти Night Shift, надо зажать палец на слайдере яркости экрана; AirDrop и режим модема прячутся за долгим нажатием на панель с авиарежимом и Wi-Fi. При этом часть кнопок дополнительных функций не имеет — и вам придется самим выяснять, к какой категории относится тот или иной пункт меню.
Кроме того, пункт управления открывается на весь экран — а значит, держа телефон одной рукой, будет непросто дотянуться до верхних кнопок.
Live Photo
В iOS 11 добавилась возможность редактировать Live Photo — короткие видео, которые камера записывает в момент съемки фотографии. Теперь пользователь может подрезать длину этого ролика или выбрать, какой кадр станет «главным» в фотографии.
Кроме того, если в фотогалерее смахнуть Live Photo вверх, появится возможность создать анимацию. Режим «Петля» зацикливает воспроизведение, а «Маятник» пускает его туда-сюда.
(Мим на гифках неподвижен, потому что он замер в этом положении).
Там же Live Photo можно превратить в фотографию, снятую с длинной выдержкой. В таком режиме движущиеся объекты смазываются по кадру, оставляя за собой полупрозрачный силуэт (а если они двигались очень быстро, практически исчезают). Статичные объекты остаются четкими — при условии, если вы не двигали камеру.
Фильтры!
В правом верхнем углу приложения камеры на iOS 10 была кнопка, с помощью которой можно было выбрать один из немногочисленных фильтров — например, сделать изображение черно-белым или исказить цвета на фото. Эти фильтры были, во-первых, устаревшими, во-вторых, некрасивыми — в эпоху Instagram и VSCO пользоваться ими было как минимум странно.
В iOS 11 появились новые фильтры, и они намного приятнее прежних. Среди девяти новых режимов — три черно-белых, три «ярких» и три «эффектных». Вот несколько версий одной и той же фотографии:
Скриншоты
Скриншоты в iOS 11 делать особенно приятно (если вы не знали, для этого надо нажать одновременно кнопку блокировки и кнопку «Домой»). Сразу после того, как был сделан скриншот, в углу появится его миниатюра. Если нажать на нее, откроется меню редактирования — можно обрезать скриншот и нарисовать что-то на нем, после чего отправить другу, не сохраняя картинку в галерее.
Новые заметки — со сканером
В iOS 11 обновилось приложение заметок. Другие стандартные приложения тоже обновились, но о них мы писать не будем — ничего существенного там не произошло. А вот в заметках появились моноширинный шрифт, таблицы и сканер документов.
Быстрый переход на новый айфон
В iOS 11 появилась функция быстрой настройки нового айфона или айпада: достаточно поднести к нему свое старое устройство (на нем тоже должна стоять iOS 11), как начнется процесс передачи данных по Wi-Fi. Правда, в свои аккаунты все равно придется заходить заново. Но раньше для клонирования айфона приходилось скачивать резервную копию с iCloud или компьютера.
Экран блокировки и уведомления
Apple изменила панель уведомлений, которая вытягивалась из верхней части экрана: теперь она выглядит почти так же, как и экран блокировки.
На самом экране блокировки отображаются только уведомления, которые появились после последнего входа в айфон. Но если провести там пальцем сверху вниз, появятся и более старые.
Клавиатура
Клавиатура на iPad под iOS 11 стала намного удобнее, чем было раньше, — в ней можно вводить цифры и знаки препинания, не нажимая на Shift. В айфонах изменения не такие радикальные, но есть: кнопка выбора языков раскладки позволяет «сжать» клавиатуру, чтобы на ней было удобнее печатать одной рукой.
Словарь
В новой iOS появился англо-русский словарь. Если при чтении текста выделить незнакомое слово и нажать «Найти», появится его перевод.
Siri в iOS 11 научилась переводить слова и фразы, но русский язык она пока не поддерживает.
Новый App Store
Вместе с iOS 11 Apple запустила новый магазин приложений, больше похожий на журнал, чем на каталог: пользователя будут встречать редакционные статьи, инструкции и подборки.
Фото и видео весят меньше
Apple внедряет в свои телефоны и планшеты форматы HEIF (для фото) и HEVC (для видео), которые позволяют уместить изображение того же качества в файлы меньшего размера. Причем меньшего существенно — в два раза.
Дополненная реальность!
В iOS 11 внедрена поддержка ARKit — инструмента, позволяющего разработчикам быстро создавать приложения в дополненной реальности. С выходом новой системы владельцы айфонов и айпадов получили возможность попробовать AR, не покупая дорогие очки и шлемы.
На что можно установить? А сколько весит?
iOS 11 можно установить на iPhone 5s и новее (включая 5SE, но исключая 5c); на iPad Mini 2,3,4, iPad Air и Air 2, iPad 2017 года и все iPad Pro; на iPod Touch 6 поколения.
ArsTechnica приводит таблицу того, как изменилось количество свободной памяти в разных устройствах после установки iOS 11. Ничего нового: в большинстве случаев новая система «съест» еще от 300 до 900 мегабайт памяти. Хорошая новость в том, что на 16-гигабайтных iPhone 5s и iPad Mini 2 свободной памяти станет даже больше — на 20 и 300 мегабайт соответственно.