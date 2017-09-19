Ваш айфон только что обновился до iOS 11. Что изменилось? На что обратить внимание?

Скриншоты в iOS 11 делать особенно приятно (если вы не знали, для этого надо нажать одновременно кнопку блокировки и кнопку «Домой»). Сразу после того, как был сделан скриншот, в углу появится его миниатюра. Если нажать на нее, откроется меню редактирования — можно обрезать скриншот и нарисовать что-то на нем, после чего отправить другу, не сохраняя картинку в галерее.