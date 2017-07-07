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iOS 11 на айпаде. Почему это круто «Медуза» рассказывает о самом интересном из новой системы
В начале июня корпорация Apple анонсировала iOS 11 — следующую версию своей мобильной операционной системы. В ней много нового, включая полностью измененные App Store и пункт управления. Но самое интересное получат пользователи iPad — их ждет особенная версия системы. «Медуза» попробовала бета-версию iOS 11 на айпаде (полноценный релиз будет только осенью) и рассказывает о самых интересных и примечательных нововведениях системы.
Dock
Во всех предыдущих версиях iOS в нижней части домашнего экрана была расположена статичная панель, на которую пользователи могли затянуть свои любимые приложения — и таким образом иметь быстрый доступ к ним.
В iOS 11 на айпадах появится Dock, который знаком всем пользователям маков. От классической статичной панели его отличает три вещи: туда влезает больше приложений; их набор меняется — к закрепленным пользователем приложениям добавляются недавно запущенные.
Вызывать Dock можно из других приложений. Вот так:
Многозадачность
Apple старается сделать так, чтобы айпады конкурировали не только с другими планшетами, но и с компьютерами. iOS уже сейчас позволяет открыть сразу два приложения на экране: например, можно читать новости в браузере и параллельно переписываться в телеграме. К iPad Pro, вышедшим в 2015 году, можно подключать физическую клавиатуру и стилус Apple Pencil.
В iOS 11 добавили возможность перетаскивать файлы (в первую очередь картинки) между приложениями. Вы можете схватить картинку из статьи и перетащить ее в поле для письма, открытое рядом.
А можно перетащить файл в еще не открытое приложение:
Пункт управления
В новой iOS изменится и пункт управления — тот набор переключателей, который появляется, если провести пальцем от нижнего края экрана наверх. Теперь там отображаются не только кнопки, позволяющие включать-выключать беспроводные сети, управлять музыкой и менять яркость экрана, но и запущенные приложения.
Превью приложений отображаются в два ряда, а не в один, как было раньше. Исчезла возможность закрывать программы, смахивая их вверх, — теперь нужно подержать палец на одном из превью, после чего появятся крестики в углу каждого из них.
Порядок кнопок можно менять!
Вы тоже недоумевали, почему в нижнем ряду кнопок на нынешней панели управления айфона или айпада расположены таймер и калькулятор? Теперь от них можно избавиться.
В iOS 11 появилась возможность включать и выключать разные кнопки, а также менять их порядок. Вы сможете заменить таймер будильником, убрать фонарик и добавить «лупу» (то есть камеру с возможностью увеличивать изображение).
Запись экрана
Обратите внимание на пятую строку скриншота из предыдущего пункта — теперь в панель управления можно добавить кнопку, по нажатию на которую начнется запись экрана. До iOS 11 для этого приходилось подключать устройство к компьютеру (или просто снимать видео с экрана на другой телефон). Кстати, этим способом сделаны гифки в этом материале.
Новый App Store
Сейчас на главной странице магазина показаны редакционные подборки интересных приложений и игр. Apple хочет превратить это место в медиа о приложениях.
Пока раздел (его назвали «Сегодня») не обновляется, пользователям доступна сверстанная один раз демо-лента. В ней — тематические подборки с короткими анонсами, «приложения дня» с подробными описаниями (это не тексты от разработчиков, а редакционные материалы со скриншотами и гифками) и советы по работе с конкретными программами. Когда iOS 11 выйдет официально, все эти материалы будут постоянно меняться.
Клавиатура
На айпадах в iOS 11 будет новая клавиатура — на каждой клавише появились дополнительные символы, которые можно вставлять в текст, не нажимая на Shift. Для этого надо будет нажать на соответствующую кнопку и потянуть вниз.
Редактирование Live Photo
Live Photo — странная смесь фотографии, видео и гифки, которая впервые появилась на iPhone 6s. В момент, когда вы фотографируете, камера сохраняет не только фотографию, но и короткое видео о том, что происходило до и после нажатия на кнопку спуска.
Сейчас с Live Photo в iOS почти ничего нельзя сделать — редактирование доступно только в сторонних приложениях. В iOS 11 несколько базовых инструментов появится непосредственно в фотогалерее. Пользователь сможет выбрать, какое фото в анимации должно быть главным, выключить звук и применить один из эффектов анимации — или зациклить ее, или заставить ее воспроизводиться вперед-назад.
Или размазать все движущиеся объекты по кадру, сымитировав длинную выдержку!
Бонус: дополненная реальность
В iOS 11 добавится ARKit — набор инструментов, позволяющих создавать приложения с дополненной реальностью. Работает это так: пользователь наводит камеру айфона или айпада на стол или пол, устройство распознает поверхность и размещает на нем виртуальные объекты (их видно на экране телефона или планшета).
Разработчики уже пробуют ARKit, создавая несложные приложения, но попробовать их вживую нам не удалось. Остается только любоваться демонстрационными видео.