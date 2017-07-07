iOS 11 на айпаде. Почему это круто «Медуза» рассказывает о самом интересном из новой системы

Пока раздел (его назвали «Сегодня») не обновляется, пользователям доступна сверстанная один раз демо-лента. В ней — тематические подборки с короткими анонсами, «приложения дня» с подробными описаниями (это не тексты от разработчиков, а редакционные материалы со скриншотами и гифками) и советы по работе с конкретными программами. Когда iOS 11 выйдет официально, все эти материалы будут постоянно меняться.