Победите Пожирателей смерти? А с боггартом справитесь? Авторы Pokemon GO показали мобильную игру по «Гарри Поттеру»

Студия Niantic, разработавшая Pokemon Go, до конца 2019 года выпустит на iOS и Android мобильную игру по мотивам «Гарри Поттера» — Harry Potter: Wizards Unite. Игроки станут частью специального отряда, созданного министерством магии. Члены этого отряда устраняют ущерб от таинственных порталов, через которые в мир маглов попадают магические существа, артефакты и злые волшебники.

Wizards Unite во многом похожа на Pokemon Go — тут тоже нужно много гулять по улицам с телефоном. Игроки будут путешествовать по отмеченным на карте точкам со «следами магии».

В этих точках пользователей могут ожидать фантастические твари или волшебные предметы. В игре есть сражения с и . Для использования заклинаний необходимо нарисовать на экране телефона магический символ.

Janko Roettgers

Кроме того, игроки встретят знакомых по книгам и фильмам героев, а также с помощью дополненной реальности заглянут в лавку продавца волшебных палочек Олливандера.

Wizards Unite будет распространяться бесплатно. Владельцы устройств на Android уже могут подать заявку на доступ к ранней версии игры.