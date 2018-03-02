Найдите другое место для дискуссии: как Володин уходил от разговора об обвинениях в адрес депутата Слуцкого

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попытался уйти от разговора о ситуации вокруг депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах.

Впервые о том, что Слуцкий пристает к сотрудницам парламентского пула, 22 февраля сообщил «Дождь». Володин впервые публично прокомментировал обвинения в адрес депутата спустя почти неделю: 28 февраля в разговоре с газетой «Ведомости» он заявил, что «выводы уже сделаны».

Журналистка «Коммерсанта» Софья Самохина рассказала в своем канале в телеграме, как 1 марта она попыталась уточнить у Володина, о каких выводах шла речь. Но у нее ничего не вышло: депутат сначала отказался от комментариев, а затем попросил не устраивать дискуссию (на что ему напомнили слова Бориса Грызлова «Парламент — не место для дискуссий»).

В конце диалога Володин начал рассуждать об объективности журналистов: «Нужно исходить из того, что если не объективны, то тогда уже возникает вопрос, насколько эта информация, она сама по себе та, с которой хотелось бы считаться».

2 марта Володин еще раз прокомментировал обвинения в адрес Слуцкого — он пообещал взять эту ситуацию под личный контроль.