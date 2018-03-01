Депутат Леонид Слуцкий заявил, что обвинения в домогательствах добавили ему авторитета

ТАСС
13:28, 1 марта 2018
Надежный источник

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал «заказухой» выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает ТАСС.

На вопрос, готов ли он пройти детектор лжи, Слуцкий ответил, что «детекторы имеют большую погрешность, в данном случае мы просто должны исходить из того, что эта заказуха погасла и кончилась».

Слуцкий выразил мнение, что история с обвинениями «вместо того, чтобы отобрать авторитет, наверное, [авторитета] добавила». На вопрос, будет ли он обращаться в суд, Слуцкий ответил, что «посмотрит».

«Странно, что не нашлось украинок или американок, которые обвиняли бы [меня] в том же», — прокомментировал Слуцкий слова грузинской журналистки Екатерины Котрикадзе, которая первой открыто заявила о домогательствах с его стороны.

ТАСС
Про сексуальные домогательства со стороны Леонида Слуцкого в конце февраля на условиях анонимности «Дождю» рассказали три журналистки: две из них работают в парламентском пуле, а третья — телевизионный продюсер, которая приглашала депутата в эфир. Слуцкий отверг обвинения в свой адрес, а другие депутаты предложили лишить «Дождь» аккредитации в Госдуме.
Через несколько дней после публикации «Дождя» о сексуальных домогательствах Слуцкого рассказала также заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе. Представители депутата отказались комментировать ее заявление.

Домогательства в Госдуме

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