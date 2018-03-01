Депутат Леонид Слуцкий заявил, что обвинения в домогательствах добавили ему авторитета

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал «заказухой» выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает ТАСС.

На вопрос, готов ли он пройти детектор лжи, Слуцкий ответил, что «детекторы имеют большую погрешность, в данном случае мы просто должны исходить из того, что эта заказуха погасла и кончилась».

Слуцкий выразил мнение, что история с обвинениями «вместо того, чтобы отобрать авторитет, наверное, [авторитета] добавила». На вопрос, будет ли он обращаться в суд, Слуцкий ответил, что «посмотрит».