Депутат Леонид Слуцкий заявил, что обвинения в домогательствах добавили ему авторитета
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал «заказухой» выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает ТАСС.
На вопрос, готов ли он пройти детектор лжи, Слуцкий ответил, что «детекторы имеют большую погрешность, в данном случае мы просто должны исходить из того, что эта заказуха погасла и кончилась».
Слуцкий выразил мнение, что история с обвинениями «вместо того, чтобы отобрать авторитет, наверное, [авторитета] добавила». На вопрос, будет ли он обращаться в суд, Слуцкий ответил, что «посмотрит».
«Странно, что не нашлось украинок или американок, которые обвиняли бы [меня] в том же», — прокомментировал Слуцкий слова грузинской журналистки Екатерины Котрикадзе, которая первой открыто заявила о домогательствах с его стороны.