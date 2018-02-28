«Комментариев не будет, реакции не будет». Представитель депутата Слуцкого — о заявлении Екатерины Котрикадзе о домогательствах

Говорит Москва
15:35, 28 февраля 2018
Надежный источник

Представитель депутата Госдумы Леонида Слуцкого Диана Рудакова отказалась прокомментировать заявление замглавреда RTVI Екатерины Котрикадзе о домогательствах с его стороны.

«Комментариев не будет, реакции не будет», — цитирует Рудакову радиостанция «Говорит Москва».

Екатерина Котрикадзе стала первой журналисткой, которая открыто рассказала о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Вечером 27 февраля она сообщила, что семь лет назад она пришла к нему в офис договориться об интервью, и он «попытался прислонить ее к стене, и трогать и целовать».
Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что несколько журналисток на условиях анонимности рассказали о домогательствах со стороны Слуцкого. Депутат отверг обвинения в свой адрес. В ЛПДР заявили о планах лишить «Дождь» аккредитации в Госдуме.

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