«Дождь»: три журналистки сообщили о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого

Две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали «Дождю» о сексуальных домогательствах со стороны депутата от ЛДПР .

Одна из них рассказала, что Слуцкий домогался ее в 2017 году в своем кабинете, куда она пришла, чтобы задать ему вопросы по международной повестке. Другая заявила, что не стала предавать огласке домогательства Слуцкого из страха потерять возможность работать в Госдуме.

Сам Слуцкий отвергает обвинения в домогательствах и пригрозил телеканалу судебным иском.

22 февраля журналистка «Дождя» Елизавета Антонова в эфире телеканала спросила об обвинениях в адрес Слуцкого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, добавив, что об этом «знает вся Госдума». Жириновский сказал, что не считает это поведение нормальным и пообещал проверить эту информацию.

Обновление. После публикации новости с «Дождем» связалась телевизионный продюсер, которая приглашала Слуцкого в эфир. «Он отвечал, что придет в студию, только если я с ним поужинаю. Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы», — рассказала она.