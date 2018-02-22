«Дождь»: три журналистки сообщили о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого

Дождь
19:59, 22 февраля 2018
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Две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали «Дождю» о сексуальных домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

Одна из них рассказала, что Слуцкий домогался ее в 2017 году в своем кабинете, куда она пришла, чтобы задать ему вопросы по международной повестке. Другая заявила, что не стала предавать огласке домогательства Слуцкого из страха потерять возможность работать в Госдуме.

Сам Слуцкий отвергает обвинения в домогательствах и пригрозил телеканалу судебным иском.

22 февраля журналистка «Дождя» Елизавета Антонова в эфире телеканала спросила об обвинениях в адрес Слуцкого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, добавив, что об этом «знает вся Госдума». Жириновский сказал, что не считает это поведение нормальным и пообещал проверить эту информацию.

Обновление. После публикации новости с «Дождем» связалась телевизионный продюсер, которая приглашала Слуцкого в эфир. «Он отвечал, что придет в студию, только если я с ним поужинаю. Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы», — рассказала она.

«Он прислонил внутреннюю часть ладони к моему лобку и провёл рукой вверх. Это произошло в прошлом году. После этого я больше с ним не общалась и избегаю его», — добавила [одна из журналисток].

Дождь
Проблема сексуальных домогательств и насилия, в том числе в политике и шоу-бизнесе активно обсуждается в странах Запада. Один из самых резонансных за последние годы стал случай кинопродюсера Харви Вайнштейна, против которого выступили десятки женщин. Во время предвыборной кампании в США в 2016 году несколько женщин выступили с обвинениями в адрес Дональда Трампа.
В России больше освещаются случаи насилия, происходящие с непубличными людьми. В 2016 году в соцсетях прошел масштабный флешмоб #яНебоюсьСказать, в котором люди рассказывали, как становились жертвами насилия или домогательств.

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