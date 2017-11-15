Все говорят про харассмент, а я не понимаю, что это. Помогите! За шутку можно подать в суд? При чем тут сексуальное насилие? Одного обвинения достаточно, чтобы человека уволили?

Дело Харви Вайнштейна и обвинения в адрес других звезд Голливуда в домогательствах и насилии запустили бурную дискуссию о профессиональной этике и злоупотреблении властью, в которой постоянно звучит слово «харассмент» — при этом что оно означает, не до конца понятно. Почему в США так много рассуждают о харассменте? Это специфическая американская проблема? Почему из-за чьих-то голословных обвинений у людей рушатся карьеры? Кто в этом виноват? «Медуза» попыталась разобраться, что в Штатах называют харассментом, как там с ним борются — и перенимают ли этот опыт другие страны.

Что это вообще такое — харассмент? Это когда начальник пристает?

Не только. Если упрощать, харассмент — это общий термин для целого списка поступков, которые задевают или унижают человека, создают неблагоприятную обстановку, вызывают чувство стыда или пугают. Это могут быть и высказывания, и жесты, и действия — от свиста вслед на улице до принуждения к сексу. Да, список очень длинный: издевки, шутки, приставания, преследование, пошлые намеки и угрозы — все это разные формы харассмента. Более того, харассмент бывает не только сексуальным: один человек может третировать другого из-за возраста, национальности и цвета кожи, вероисповедания, сексуальной ориентации, физических или интеллектуальных особенностей. Например, если кто-то из коллег все время пренебрежительно комментирует ваши религиозные взгляды, это тоже харассмент. Или наоборот — если на работе от вас требуют участвовать в религиозных мероприятиях, которые не связаны с вашей профессиональной деятельностью.

По описанию может показаться, что харассмент похож на травлю. Это действительно так; нюанс в том, что травля — это проявление агрессии и издевательства «просто так»; у травли как правило нет никакой особой подоплеки. А вот харассмент с точки зрения американского законодательства — это уже форма дискриминации, ущемления прав. То есть харассмент — это отношение к жертве как к человеку, который якобы хуже — и заслуживает меньше уважения, потому что у него, допустим, другой пол или цвет кожи. Травля может считаться харассментом, если у нее имеются такие причины; но если нет, то юридически это разные вещи.

Получается, харассмент — это юридический термин?

Да, причем не только в США. Хотя федерального закона конкретно о харассменте в Штатах нет: вместо этого принято опираться на закон 1964 года о гражданских правах, который, в частности, запрещает дискриминацию на рабочем месте по принципу расовой принадлежности, вероисповедания, пола или происхождения. После того, как его приняли, в судах на протяжении десятилетий постепенно доказывали, что тот или иной вид харассмента является дискриминацией — и сейчас существует целый список соответствующих судебных постановлений, на которые опираются адвокаты и судьи.

Первые иски касались харассмента на рабочем месте по расовому признаку, а вот сексуальный харассмент в Америке впервые признали формой дискриминации в 1976 и 1977 годах: две афроамериканки доказали в суде, что их несправедливо уволили после того, как они отвергли домогательства начальников.

Сейчас в Штатах признают харассмент и со стороны людей того же пола, и со стороны женщин в адрес мужчин, и даже со стороны подчиненных в адрес начальства. Так, в 2015-м апелляционный суд США счел законным иск руководительницы одного из отделений некоммерческой организации Rise, Inc., заявившей о харассменте со стороны своих подчиненных — и о том, что руководство компании закрывало на это глаза.

Как отличить харассмент от нехарассмента?

Со стороны может казаться, что любые поступки сексуального характера на работе, флирт и пошлые шутки в США считаются харассментом, но это не так. Есть четкий свод правил, определяющих, что именно является сексуальным харассментом, а что — нет; эти правила еще в 1980 году составила американская Комиссия по равным возможностям трудоустройства (EEOC). Именно эта комиссия и занимается всеми вопросами, связанными с дискриминацией на рабочем месте: принимает жалобы, проводит расследования, направляет дела в суд и разрабатывает образовательные программы для американских компаний.

По формулировке комиссии, харассментом считаются различные нежелательные действия сексуального характера, но только достаточно значительные и, как правило, неоднократные. Хотя харассментом считают и некоторые тяжелые разовые поступки — например, если начальник склоняет вас к сексу, намекая, что иначе у вас будут проблемы. Кроме того, в США сексуальный харрасмент на рабочем месте становится чем-то противозаконным только в тот момент, когда начинает влиять на условия труда человека.

Американское национальное юридическое бюро Bloomberg BNA даже выпускает для сотрудников американских компаний специальную методичку «Предотвращение сексуального харассмента и других форм харассмента на рабочем месте». Там четко сказано, что «нежелательные действия» — это поступки, которые человек не инициировал и воспринимает как оскорбительные или неприятные.

Как понять, что мои действия кому-то неприятны?

Это действительно не всегда просто. Иногда об этом прямо говорят в ответ и просят так больше не делать. Но бывает, что человек по каким-то причинам (например, из стыда или страха) не может возразить открыто или даже соглашается с таким поведением, хотя на самом деле ему это не нравится. Та же американская Комиссия по равным правам трудоустройства подчеркивает, что «нежелательный» вовсе не обязательно значит «недобровольный», поэтому в каждом отдельном случае следует разбираться, создает такое поведение проблему для человека или нет.

Даже в США, где такие дела уже несколько десятилетий рассматривают в суде, далеко не все люди точно понимают, что считается харассментом. Например, больше половины американок, участвовавших в октябрьском опросе The Washington Post и ABC News, утверждают, что сталкивались с нежелательными сексуальными намеками и предложениями со стороны мужчин — однако сами мужчины зачастую не видят в них ничего плохого. Около 60% мужчин, опрошенных в том же октябре автомобильным дилером Instamotor, сказали, что не считают харассментом повторяющиеся приглашения в бар, ресторан или на свидание, даже если тот, кого приглашают, этого не хочет. Треть участников соцопроса не сочли харассментом и замечания про внешность или сексуальные намеки от прохожего на улице.

Тонкость в том, что не все эти замечания негативные — они могут быть формально комплиментарными, но все равно бестактными, ставящими в неловкое положение, вызывающими чувство стыда, оценивающими человека как сексуальный объект. К тому же кого-то они могут сильно задевать, а кого-то грубые шутки или намеки совсем не смущают.

Митинг в Голливуде против сексуального харассмента и сексуального насилия в рамках акции #MeToo. 12 ноября 2017 года Mark Ralston / AFP / Scanpix / LETA

Кто и как решает, был харассмент или нет?

Во многих американских компаниях и институтах есть четкие предписания, как действовать в случае жалобы на харассмент — как правило, они включают в себя внутреннее расследование. Например, американская ассоциация университетских профессоров рекомендует для начала попробовать разрешить конфликт между обоими сотрудниками (если речь идет не о принуждении к сексу) — и лишь потом, если не получается это сделать, начинать расследование.

Если компания не видит нарушений или не спешит принимать меры, то сотрудник, заявивший о харассменте, имеет право подать жалобу в Комиссию по равным возможностям трудоустройства, которая займется расследованием. Сама комиссия признает, что у таких дел часто нет вещественных доказательств или свидетелей; но даже если они есть, ситуация может выглядеть так, будто человек был не против каких-то действий. Тогда полагаться приходится только на слова обеих сторон и на их убедительность; даже если вы докажете, что действительно были оскорблены или унижены, решение будет зависеть от того, были ли у вас разумные основания так себя чувствовать. Если после расследования комиссия сочтет жалобу правомерной, это уже будет основанием, чтобы идти в суд.

По данным, опубликованным EEOC, общее число жалоб на дискриминацию в последние годы растет. За 2016-й комиссия рассмотрела около семи тысяч обращений по поводу сексуального харассмента (16,6% из них от мужчин), но больше чем в половине случаев расследование не выявило нарушений. Однако это далеко не полная картина: с частью обвинений в харассменте разбираются работодатели, а многие инциденты остаются и вовсе незамеченными. Судя по данным различных исследований, на которые ссылается EEOC, с сексуальным харассментом на работе сталкиваются от 25 до 85% американок. Как показывает опрос The Washington Post и ABC News, сообщают об этом лишь 42% из них.

И что за это грозит?

Как правило сексуальный харассмент на рабочем месте в США рассматривают как гражданское правонарушение, ответственность за которое несет работодатель. Поэтому задача работодателей — предотвращать подобные случаи: повышать корпоративную культуру, запрещать дискриминацию (и в том числе харассмент) внутренними правилами компании, расследовать жалобы на харассмент от сотрудников и принимать меры, если эти жалобы подтвердятся. Это может быть предупреждение, выговор, работа со штатным психологом или консультантом, понижение по службе, временное отстранение от должности или даже увольнение. Нарушителя также могут обязать выплатить компенсацию.

Чтобы человека уволили, расследование должно подтвердить, что правонарушение было — и достаточно весомое. На практике же компании порой не хотят рисковать собственной репутацией, когда подобные обвинения становятся общеизвестными. Если говорить о недавних обвинениях в харассменте и насилии в Голливуде, то компании, по-видимому, стремятся быстро дистанцироваться от людей, в адрес которых выдвинуты серьезные обвинения и разрывают с ними контракты. Как бы то ни было, ответственность за увольнение несут сами компании, а не люди, обвинившие кого-то в харассменте или насилии — даже если эти обвинения не подтвердятся.

Уволенный сотрудник может подать иск за клевету и несправедливое увольнение, чтобы добиться компенсации и восстановления репутации — как это сделал диджей из Денвера, уволенный после жалобы Тейлор Свифт, или бывший ведущий Fox News Билл ОʼРайли. В апреле 2017 года ОʼРайли был вынужден уйти с телеканала после расследования The New York Times об обвинениях в сексуальном харассменте в его адрес, а в конце октября подал иск на пять миллионов долларов за клевету — в адрес автора поста в фейсбуке, написавшего о харассменте с его стороны и попытках заставить женщин молчать.

Впрочем, некоторые виды харассмента все-таки могут считаться уголовными преступлениями — например, на почве ненависти, или же если речь идет о преследовании, серьезных угрозах, физическом и сексуальном насилии.

При чем тут сексуальное насилие? Харассмент и изнасилование — это же разные вещи!

В России понятие «сексуальное насилие» действительно ассоциируется преимущественно с изнасилованием (хотя такого термина в Уголовном кодексе вообще нет, а есть, собственно, «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера»). Но в США и Европе его принято трактовать достаточно широко — как любую агрессию или нежелательные действия сексуального характера. В частности, Национальный институт юстиции при Минюсте США включает в понятие «сексуальное насилие» и харассмент, и насильственные действия сексуального характера, и изнасилование. Такой позиции придерживается и Всемирная организация здравоохранения.

Несмотря на то, что харассмент и изнасилование — правонарушения разного порядка и травма от них тоже может быть очень разной, во многих странах их принято рассматривать как часть одной проблемы. «Исследователи, практикующие юристы и законодатели сходятся в том, что все формы сексуального насилия наносят вред человеку, семье и обществу», — говорится на сайте Национального института юстиции США.

А как обстоят дела с харассментом в других странах?

В Европе харассмент считается не проявлением дискриминации, а нарушением чести и достоинства человека. Причем далеко не везде есть именно понятие «харассмент»: например, во Франции есть дословно «harcèlement sexuelle», а в Дании — понятие «blufærdighedskrænkelse», которое переводится как «непристойное оголение, прикосновения к себе, словесные и другие похотливые действия». Правовые нормы тоже везде разные: где-то запреты касаются сексуального харассмента на работе, а где-то — частной жизни. Это может считаться и административным нарушением, и уголовным преступлением; например, в Испании за харассмент на рабочем месте полагается тюремное заключение от трех до пяти месяцев. В Великобритании за харассмент тоже могут посадить в тюрьму (максимум на полгода), но там он рассматривается скорее как преследование: это могут быть и попытки подкарауливать человека дома или на работе, и угрозы насилия, и сообщения оскорбительного характера.

В России юридического понятия «харассмент» нет, как нет и «домогательств». Однако в Трудовом кодексе зафиксирован запрет на дискриминацию в сфере труда: сотрудников нельзя ущемлять или, наоборот, поощрять из-за их пола, цвета кожи, национальности, возраста, отношения к религии и других качеств, никак не связанных с профессиональными. Кроме того, в УК имеется статья 133 «Понуждение к действиям сексуального характера», в которую входит шантаж или использование материальной зависимости человека, а это тоже может быть одной из форм харассмента на работе.

В некоторых странах правонарушением считается и — например, в Финляндии за него полагается штраф; на Филиппинах это может быть и штраф, и тюремное заключение на срок до одного месяца. Приставания, оскорбительные замечания сексуального характера и оценивающие выкрики прохожих планируют криминализировать и в Аргентине, где это будет считаться «публичным насилием над женщинами». Возможно, такой закон примут и во Франции: в августе 2017 года госсекретарь по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа поддержала идею штрафовать за уличный харассмент.

Вирусный ролик об уличном харассменте, с которым сталкиваются жительницы Нью-Йорка Rob Bliss Creative

Но ведь мир, где запрещены проявления сексуальности, будет очень скучным!

Социологи и психологи утверждают, что харассмент (как и другие формы сексуального насилия) — это явление, связанное не с сексом, а с властью и ощущением безнаказанности. Как говорит профессор психологии Дэчер Келтнер, возглавляющий лабораторию социального взаимодействия в Беркли, исследования подтверждают: получив власть, люди начинают меньше испытывать эмпатию, меньше считывают эмоции окружающих и принимаются импульсивно нарушать этические нормы на рабочем месте. Исследование 2017 года, опубликованное в ежемесячнике Американской психологической ассоциации, показало, что склонность к злоупотреблению властью даже в большей степени проявляют те, у кого ее обычно нет (как только у них появляется такая возможность): оказавшись в ситуации власти над привлекательной женщиной, мужчины с хронически низким уровнем власти начинали «харассить» больше, чем обычно.

При этом власть сама по себе сексуализирована; это влияет и на самоощущение людей, которые ей обладают. Опрос социального психолога Дженнифер Джордан, проведенный среди полутора тысяч профессионалов, подтвердил, что власть увеличивает уверенность человека в его сексуальной привлекательности. Согласно этому же исследованию, люди, наделенные властью, даже начинают из-за этого больше изменять своим партнерам.

На самом же деле уважение к личным границам другого человека, отношение к нему как к равному, тактичность и ненасилие не исключают флирт, проявления сексуальности или спонтанность. Главное здесь — понимать, что уместно, уметь слышать «нет» и не пытаться во что бы то ни стало добиться своего, не обращая внимание на отказ.