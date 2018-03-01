Продюсер «Дождя» Дарья Жук рассказала о домогательствах со стороны депутата Слуцкого

Дождь
18:06, 1 марта 2018
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Продюсер «Дождя» Дарья Жук сообщила, что подверглась домогательствам со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

Жук заявила, что была одной из трех журналисток, анонимно сообщивших о домогательствах со стороны депутата 22 февраля. По ее словам, она столкнулась с неподобающим поведением Слуцкого, когда во второй раз пригласила его в эфир «Дождя».

«Как только вы зашли в студию, вы почти сразу же проявили себя — силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно, поэтому я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала», — заявила она в обращении к Слуцкому.

Журналистка направила жалобу в комиссию Госдумы по этике.

«Вы и сейчас будете все отрицать? <…> Сегодня я отправила письмо на имя главы комиссии Госдумы по этике Отари Аршбы и надеюсь, что вы понесете справедливое наказание. Разве не стыдно — работать в парламенте и так низко себя вести?», — заявила Дарья Жук.

Дождь
Дарья Жук — вторая журналистка, открыто рассказавшая о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Первой стала заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе.
О том, что Слуцкий, возглавляющий в Госдуме комитет по международным делам, систематически пристает к журналисткам, 22 февраля сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на двух неназванных корреспонденток парламентского пула. Позже издание дополнило публикацию свидетельствами телевизионного продюсера — как стало известно теперь, Дарьи Жук.
Слуцкий отрицает обвинения в свой адрес. По его словам, эта история «вместо того, чтобы отобрать авторитет, наверное, добавила» ему авторитета.

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