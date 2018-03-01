Продюсер «Дождя» Дарья Жук рассказала о домогательствах со стороны депутата Слуцкого

Продюсер «Дождя» Дарья Жук сообщила, что подверглась домогательствам со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

Жук заявила, что была одной из трех журналисток, анонимно сообщивших о домогательствах со стороны депутата 22 февраля. По ее словам, она столкнулась с неподобающим поведением Слуцкого, когда во второй раз пригласила его в эфир «Дождя».

«Как только вы зашли в студию, вы почти сразу же проявили себя — силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно, поэтому я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала», — заявила она в обращении к Слуцкому.

Журналистка направила жалобу в комиссию Госдумы по этике.