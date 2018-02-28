«Озвученные ситуации не могут не волновать». Володин прокомментировал обвинения в адрес депутата Слуцкого

Ведомости
16:02, 28 февраля 2018
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с газетой «Ведомости» впервые прокомментировал обвинения в домогательствах, высказанные в адрес депутата Леонида Слуцкого.

«Все озвученные ситуации не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет. Но эту проблему нужно решать только в правовом поле», — заявил он. Он добавил, что «назначать виноватых без разбирательства было бы неправильно».

Володин также сказал, пишут «Ведомости», что о лишении журналистов «Дождя» аккредитации в Госдуме речь не идет.

«Эта тема звучит впервые, по прошествии многих лет. Мы постоянно общаемся с журналистками парламентского пула и это бы в любом случае стало бы поводом для разбирательства. Конечно, выводы уже сделаны. Но как объяснить то, что истории прошлых лет стали звучать только сейчас? Тема в информационных трендах», — отметил Володин.

Ведомости
Депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к журналисткам. Три женщины рассказали о приставаниях с его стороны «Дождю» на условиях анонимности. Позже замглавреда RTVI Екатерина Котрикадзе открыто заявила, что Слуцкий домогался ее в своем офисе семь лет назад.
Слуцкий после публикации «Дождя» отверг обвинения в свой адрес. После заявления Екатерины Котрикадзе он с комментариями не выступал, а его представитель от комментариев отказалась.
Большинство представителей ЛДПР и Госдумы выступили в защиту Слуцкого. Вице-спикер Игорь Лебедев заявил, что планирует лишить журналистов «Дождя» аккредитации.

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