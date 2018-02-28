«Озвученные ситуации не могут не волновать». Володин прокомментировал обвинения в адрес депутата Слуцкого
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с газетой «Ведомости» впервые прокомментировал обвинения в домогательствах, высказанные в адрес депутата Леонида Слуцкого.
«Все озвученные ситуации не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет. Но эту проблему нужно решать только в правовом поле», — заявил он. Он добавил, что «назначать виноватых без разбирательства было бы неправильно».
Володин также сказал, пишут «Ведомости», что о лишении журналистов «Дождя» аккредитации в Госдуме речь не идет.
«Эта тема звучит впервые, по прошествии многих лет. Мы постоянно общаемся с журналистками парламентского пула и это бы в любом случае стало бы поводом для разбирательства. Конечно, выводы уже сделаны. Но как объяснить то, что истории прошлых лет стали звучать только сейчас? Тема в информационных трендах», — отметил Володин.