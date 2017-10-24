Первая женщина в студии «вДудя»: вышло интервью Ксении Собчак Юрию Дудю

Журналист Юрий Дудь взял интервью у Ксении Собчак, которая собралась баллотироваться в президенты России. Полуторачасовая запись опубликована в ютьюб-канале «вДудь».

Собчак — о Навальном, крестном и выборах / вДудь вДудь

На традиционный вопрос Дудя «Оказавшись перед Путиным в следующий раз, что ты ему скажешь?» Собчак ответила так: «Владимир Владимирович Путин, уходите».

Собчак стала первой женщиной, которая дала интервью в рамках «вДудя». Она пришла на интервью через несколько дней после объявления о намерении участвовать в выборах 2018 года. Приглашая Собчак, Дудь заявил, что ее выдвижение — «самый стремный поступок года».