Собчак предупредила Навального и Путина перед выдвижением в президенты

Ксения Собчак рассказала, что перед выдвижением в президенты она сообщила об этом Владимиру Путину и Алексею Навальному. Об этом Собчак заявила на пресс-конференции 24 октября.

С Путиным Собчак встретилась при подготовке фильма о своем отце Анатолии Собчаке. «Ничьего разрешения ни на что я не спрашивала, оно мне не нужно. Я самостоятельный человек», — заметила Собчак.

«Приняв решение, я поехала и сказала в лицо Алексею Навальному, что я собираюсь баллотироваться», — рассказала телеведущая. Встречалась ли она сначала с Путиным или с Навальным, Собчак не уточнила.