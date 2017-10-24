Собчак предупредила Навального и Путина перед выдвижением в президенты
Ксения Собчак рассказала, что перед выдвижением в президенты она сообщила об этом Владимиру Путину и Алексею Навальному. Об этом Собчак заявила на пресс-конференции 24 октября.
С Путиным Собчак встретилась при подготовке фильма о своем отце Анатолии Собчаке. «Ничьего разрешения ни на что я не спрашивала, оно мне не нужно. Я самостоятельный человек», — заметила Собчак.
«Приняв решение, я поехала и сказала в лицо Алексею Навальному, что я собираюсь баллотироваться», — рассказала телеведущая. Встречалась ли она сначала с Путиным или с Навальным, Собчак не уточнила.
О своем выдвижении в президенты Собчак объявила 18 октября. Через четыре дня Навальный после освобождения из-под административного ареста заявил, что любой человек может выдвигаться в президенты.
Сам Навальный также намерен участвовать в предстоящих выборах, хотя по закону он не может стать кандидатом из-за непогашенной судимости.