Предвыборное письмо Ксении Собчак. Максимально коротко (и без ошибок)

Телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах 2018 года. В газете «Ведомости» она опубликовала длинное обращение к избирателям (содержащее множество орфографических ошибок), в котором объяснила, почему решилась на этот шаг. Вот краткий пересказ этого письма.

Несмотря на нападки со стороны моих друзей-либералов и диванных политологов, мое выдвижение будет полезным для всего общества. Выборы нельзя бойкотировать, даже если на них не пустят Алексея Навального. Важно участвовать даже в нечестных выборах — иначе готовые участвовать в политике люди смешиваются с ленивой толпой. На выборах можно легально показать свое несогласие, ведь уличные протесты подходят не всем.

Я — графа «против всех», которой власти лишили россиян много лет назад. Вы голосуете не за Собчак, вы голосуете против всех — против Явлинского, Зюганова и Путина. Выборы — это инструмент политического просвещения. Их нужно использовать, чтобы говорить с людьми о тяжелой ситуации в стране. Все политические силы смогут меня использовать, чтобы предъявить претензии к сегодняшней ситуации.

Я вне идеологических рамок и даже не за «Крым наш» (но и не против). Главное, за что я выступаю, — это чтобы в стране прекратилось тотальное воровство и появилась настоящая политика, а также власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей.

Навальный предлагал нынешней власти мирно уйти, но ему они не поверят, а мне поверят, я со всеми знакома. Да, я знаю, что власти захотят использовать мое выдвижение для легитимизации выборов, но я обязуюсь говорить, как плохи дела в стране, — и требовать освобождения Навального и его допуска к выборам.

Программа (основные пункты):

лишить государство контроля над предприятиями;

ослабить налоги для предпринимателей;

отобрать у властей инструменты пропаганды;

отменить «пакет Яровой»;

сделать суды независимыми;

лишить религиозные организации денег из бюджета;

отменить все дискриминационные законы.

Сейчас я займусь сбором подписей, это самое сложное. Своей кампанией я хочу проверить, возможно ли в России заниматься политикой — или все пути перекрыты.