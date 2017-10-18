«Россиян будут заселять в вип-домики»: соцсети реагируют на выдвижение Собчак в кандидаты в президенты
Телеведущая Ксения Собчак объявила 18 октября о планах баллотироваться на пост президента России. Газета «Ведомости» опубликовала программное письмо Собчак, а сама она выложила видео с призывом голосовать за нее — журналистка предлагает свою кандидатуру в качестве альтернативы графе «Против всех».
Пользователи соцсетей сразу начали обсуждать заявление Собчак: многие из них вспомнили один из самых ярких эпизодов в карьере телеведущей — шоу «Дом-2».
Ксения Собчак открывает свой штаб в Доме-2— 1⃣48 (@RPcreator) October 18, 2017
Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России— #MDK (@mudakoff) October 18, 2017
Кремль переименуют в лобное место
Буду голосовать за Собчак, если по четвергам россиян будут заселять в вип-домики— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) October 18, 2017
October 18, 2017
Дом-2% https://t.co/OHTq0po412— я вам олег (@oleg__lego) October 18, 2017
Венцеслав - премьер, Бородина - ЦБ , Бузова - минкульт— Ватнегг (@kintav1970) October 18, 2017
Комментаторы также изучили письмо Собчак на сайте «Ведомостей» — и сразу нашли несколько ошибок и интересных деталей.
Опубликовать письмо о выдвижении без проверки его корректором - хороший старт.— Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) October 18, 2017
День рождения у Собчак 5 ноября, она после дня рождения хотела видео что ли выкладывать изначально? А АПшчка слила инфу и пришлось сейчас?— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) October 18, 2017
Решение было принято давно, судя по скрину урла pic.twitter.com/GXrmgLBgZ6— кремль и глэмрок (@eye_ii_eye) October 18, 2017
Собчак решила в следующем году посидеть со своей кОмпашкой в летней кафешке. pic.twitter.com/FcZg6kGD2k— Протестная Москва (@nedimon_msk) October 18, 2017
Слово "Путин" в письме Собчак встречается ровно один раз: pic.twitter.com/QB7XLyZtZD— Егор Максимов (@egor_mq) October 18, 2017
В коде сайта Ксении Собчак sobchakprotivvseh.ru обнаружилась отсылка к другому адресу — sobchak2024.ru. И этот сайт работает 🤔
Пользователи также указывают на скудный выбор на ближайших выборах.
Выборы без Прохорова — не выборы— Feldman (@EvgenyFeldman) October 18, 2017
Собчак объявила, что идёт на выборы. Твоё будущее: Путин, Собчак, Зюганов или Жириновский. ВЫБИРАЙ! Главное не спиться, только бы не спиться— Сталингулаг (@StalinGulag) October 18, 2017
October 18, 2017
Другие же, как обычно, просто шутят.
Протестный электорат по версии администрации президента pic.twitter.com/pos63SEoXY— Денис Никитин (@NikitinYar) October 18, 2017
October 18, 2017
Как у вас хватает наглости издеваться над предвыборно платформой Собчак? Выдача показывает, что человек к слогану «против всех» шёл ГОДАМИ pic.twitter.com/ZsKX89qhXn— Михаил Кафанов (@AveMisha) October 18, 2017
Ставки на предновогодние корпоративы в этом декабре значительно вырастут: pic.twitter.com/faHXjKEMbT— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) October 18, 2017
я в казани ем чак-чак— victor nekhezin (@nekhezin) October 18, 2017
против путина собчак
на самом деле это так комично: Собчак в моей реальности существует столько же, сколько и Путин, меня даже так успели в школе пообзывать— lunache (@2tranche) October 18, 2017
Единственный нормальный «Против всех» pic.twitter.com/skETf2LhNL— Рябовой твиттер (@ilyaliya) October 18, 2017
2019: pic.twitter.com/OPaWgkBycB— робот-бёрдвотчер (@eingerlj) October 18, 2017
почему в президенты баллотируется Собчак? Дизастера же Оксимирон победил— Nickolay Redkin (@ot_semi_nedug) October 18, 2017
Администрация президента РФ. pic.twitter.com/fR69VOL0Id— Радио1000хⓄхлⓄв™ (@radio1000coclov) October 18, 2017
Два года назад Собчак взяла у меня картошки из Макдака и отпила кока-колы без спроса даже. И вы мне предлагаете за неё голосовать????— Алексей Абанин (@aban_in) October 18, 2017
October 18, 2017
I'm just gonna hurt you really, really, bad. pic.twitter.com/drDVZHEEc9— Александр Доброкотов (@dobrokotov) October 18, 2017
Это же просто ремейк. #деньвыборов pic.twitter.com/8q2i43DGXr— Марина Королева (@MarKoroleva) October 18, 2017