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«Россиян будут заселять в вип-домики»: соцсети реагируют на выдвижение Собчак в кандидаты в президенты

Meduza
16:45, 18 октября 2017

Телеведущая Ксения Собчак объявила 18 октября о планах баллотироваться на пост президента России. Газета «Ведомости» опубликовала программное письмо Собчак, а сама она выложила видео с призывом голосовать за нее — журналистка предлагает свою кандидатуру в качестве альтернативы графе «Против всех».

Пользователи соцсетей сразу начали обсуждать заявление Собчак: многие из них вспомнили один из самых ярких эпизодов в карьере телеведущей — шоу «Дом-2».

Комментаторы также изучили письмо Собчак на сайте «Ведомостей» — и сразу нашли несколько ошибок и интересных деталей.

В коде сайта Ксении Собчак sobchakprotivvseh.ru обнаружилась отсылка к другому адресу — sobchak2024.ru. И этот сайт работает 🤔

Пользователи также указывают на скудный выбор на ближайших выборах.

Другие же, как обычно, просто шутят.

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