«Россиян будут заселять в вип-домики»: соцсети реагируют на выдвижение Собчак в кандидаты в президенты

Телеведущая Ксения Собчак объявила 18 октября о планах баллотироваться на пост президента России. Газета «Ведомости» опубликовала программное письмо Собчак, а сама она выложила видео с призывом голосовать за нее — журналистка предлагает свою кандидатуру в качестве альтернативы графе «Против всех».

Пользователи соцсетей сразу начали обсуждать заявление Собчак: многие из них вспомнили один из самых ярких эпизодов в карьере телеведущей — шоу «Дом-2».

Ксения Собчак открывает свой штаб в Доме-2 — 1⃣48 (@RPcreator) October 18, 2017

Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России



Кремль переименуют в лобное место — #MDK (@mudakoff) October 18, 2017

Буду голосовать за Собчак, если по четвергам россиян будут заселять в вип-домики — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) October 18, 2017

Венцеслав - премьер, Бородина - ЦБ , Бузова - минкульт — Ватнегг (@kintav1970) October 18, 2017

Комментаторы также изучили письмо Собчак на сайте «Ведомостей» — и сразу нашли несколько ошибок и интересных деталей.

Опубликовать письмо о выдвижении без проверки его корректором - хороший старт. — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) October 18, 2017

День рождения у Собчак 5 ноября, она после дня рождения хотела видео что ли выкладывать изначально? А АПшчка слила инфу и пришлось сейчас? — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) October 18, 2017

Решение было принято давно, судя по скрину урла pic.twitter.com/GXrmgLBgZ6 — кремль и глэмрок (@eye_ii_eye) October 18, 2017

Собчак решила в следующем году посидеть со своей кОмпашкой в летней кафешке. pic.twitter.com/FcZg6kGD2k — Протестная Москва (@nedimon_msk) October 18, 2017

Слово "Путин" в письме Собчак встречается ровно один раз: pic.twitter.com/QB7XLyZtZD — Егор Максимов (@egor_mq) October 18, 2017

В коде сайта Ксении Собчак sobchakprotivvseh.ru обнаружилась отсылка к другому адресу — sobchak2024.ru. И этот сайт работает 🤔

Пользователи также указывают на скудный выбор на ближайших выборах.

Выборы без Прохорова — не выборы — Feldman (@EvgenyFeldman) October 18, 2017

Собчак объявила, что идёт на выборы. Твоё будущее: Путин, Собчак, Зюганов или Жириновский. ВЫБИРАЙ! Главное не спиться, только бы не спиться — Сталингулаг (@StalinGulag) October 18, 2017

Другие же, как обычно, просто шутят.

Протестный электорат по версии администрации президента pic.twitter.com/pos63SEoXY — Денис Никитин (@NikitinYar) October 18, 2017

Hak Hagmon

Как у вас хватает наглости издеваться над предвыборно платформой Собчак? Выдача показывает, что человек к слогану «против всех» шёл ГОДАМИ pic.twitter.com/ZsKX89qhXn — Михаил Кафанов (@AveMisha) October 18, 2017

Ставки на предновогодние корпоративы в этом декабре значительно вырастут: pic.twitter.com/faHXjKEMbT — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) October 18, 2017

я в казани ем чак-чак

против путина собчак — victor nekhezin (@nekhezin) October 18, 2017

на самом деле это так комично: Собчак в моей реальности существует столько же, сколько и Путин, меня даже так успели в школе пообзывать — lunache (@2tranche) October 18, 2017

почему в президенты баллотируется Собчак? Дизастера же Оксимирон победил — Nickolay Redkin (@ot_semi_nedug) October 18, 2017

Два года назад Собчак взяла у меня картошки из Макдака и отпила кока-колы без спроса даже. И вы мне предлагаете за неё голосовать???? — Алексей Абанин (@aban_in) October 18, 2017