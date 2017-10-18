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Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах 2018 года

Ведомости
15:41, 18 октября 2017
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Тележурналистка Ксения Собчак объявила о планах баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году. Ее письмо 18 октября опубликовала газета «Ведомости».

«Осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям», — заявила Собчак.

По словам Собчак, на выборах она намерена выступить в роли «кандидата „Против всех“». Адрес сайта ее кампании — sobchakprotivvseh.ru; также зарегистрирован адрес sobchak2024.ru.

«Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат недопущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать „Хватит! Достали!“», — объяснила она.

Графу «Против всех», которой с середины 2000-х на выборах президента РФ нет, Собчак назвала «легальным и совершенно мирным инструментом выражения гражданского недовольства процедурой выборов, составом участников, несменяемостью власти».

Ксения Собчак также заявила, что не считает правильным бойкот выборов «в случае отказа от регистрации кандидатами видных деятелей оппозиции и, конечно, в первую очередь Алексея Навального». По ее словам, отказ от участия в «подконтрольных, несовершенных, даже нечестных выборах» не оставит «никакого выхода, кроме уличного противостояния». 

На сайте «Ведомостей» в адресах страниц указаны даты материалов. В адресе страницы с письмом Собчак эта дата — не 18 октября (2017/10/18), а 30 сентября (2017/09/30). Главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов заявил «Медузе», что "ничего не может ни подтвердить, ни опровергнуть" в связи с этим.

Ксения Собчак — кандидат «против всех»
Ksenia Sobchak

Вопреки попыткам чиновников скомпроментировать меня и использовать в своих целях, вопреки нападкам части моих друзей-либералов, вопреки спекуляциям диванных политологов, мое выдвижение может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества. 

Ведомости
О том, что Ксения Собчак может принять участие в президентских выборах, первой написала газета «Ведомости» 1 сентября. Источники издания говорили, что в Кремле рассматривают возможность выбора кандидата-женщины на роль «спарринг-партнера главного кандидата» (то есть Владимира Путина).
Сама Собчак не подтверждала, но и не опровергала возможность участия в выборах.
Возможное выдвижение Собчак в президенты раскритиковал оппозиционер Алексей Навальный, который сам заявил о планах баллотироваться на этих выборах (ЦИК обещал не регистрировать его из-за судимости). Навальный заявил, что Кремлю нужен «карикатурный либеральный кандидат». «Они скажут: да, мы Навального не пустим, он экстремист-уголовник, но вам нужен представитель оппозиции? Вот вам Ксения Собчак», — сказал политик.
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