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Неужели ты правда думаешь, что я — Мата Хари Путина? ☹️ Политические твиты нового кандидата в президенты Ксении Собчак

Meduza
12:48, 19 октября 2017
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Вячеслав Прокофьев / Коммерсантъ

Телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России в 2018 году. Всерьез политикой она увлеклась на волне протестов, начавшихся в 2011 году с массовых митингов на Чистых прудах и Болотной площади в Москве. Впоследствии Собчак несколько потеряла интерес к этой сфере жизни — но продолжала писать о своих взглядах на российскую действительность в твиттере, где на нее подписаны полтора миллиона аккаунтов. Мы собрали политические твиты нового кандидата в президенты.

Твиты могут загружаться довольно долго. Дождитесь, пожалуйста.

О протестах 2011–2012 годов

О Путине

О Крыме

О российской политике

О своем выдвижении в президенты

Собчак-2018

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