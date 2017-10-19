Неужели ты правда думаешь, что я — Мата Хари Путина? ☹️ Политические твиты нового кандидата в президенты Ксении Собчак
Вячеслав Прокофьев / Коммерсантъ
Телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России в 2018 году. Всерьез политикой она увлеклась на волне протестов, начавшихся в 2011 году с массовых митингов на Чистых прудах и Болотной площади в Москве. Впоследствии Собчак несколько потеряла интерес к этой сфере жизни — но продолжала писать о своих взглядах на российскую действительность в твиттере, где на нее подписаны полтора миллиона аккаунтов. Мы собрали политические твиты нового кандидата в президенты.
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О протестах 2011–2012 годов
Как же круто! Пришла на йогу-вся группа идет на митинг!:)— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) December 10, 2011
А вот Онищенко не рекомендует идти на митинг из за..гриппа!!!что делать?идея поехать на болотную становится реальным риском для жизни..:)— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) December 10, 2011
Меня задержали— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) December 15, 2012
Если вам приснилась Ксения Собчак-значит скоро у вас будет обыск.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) July 15, 2012
Гудков,Навальный..всех сейчас хотят посадить,а меня-только ограбить. Считай ,повезло.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) August 2, 2012
@gudkovd меня, к сожалению, к вам не посадят. Только в женскую. А что там со мной сделают поклонницы Ваенги страшно даже прИдставить.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) August 2, 2012
О Путине
Каждый раз когда Путин шутит,в России умирает один журавль.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) September 6, 2012
Каждый раз когда Путин шутит про гомосексуализм где то умирает Панда.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) September 19, 2013
Вот я вам говорила,что Путин -не про деньги уже давно,а про "войти в историю". Олимпиада-хорошо,но аппетиты растут.>— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) March 1, 2014
Раскрыт секрет путина-он ничего про воровство не знает-поэтому и не старится...— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) December 20, 2012
pic.twitter.com/0kjLccdq а вот Путин в отличии от березовского никому не пишет.но зато записывает в блокнот умные мысли:)— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) January 16, 2012
@KSHN ты правда считаешь ,что я работаю на Владимира Владимировича?:) ты это серьезно?— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) December 29, 2012
@KSHN неужели ты правда думаешь,что все что происходило с моей семьей этот год- "постановка"а я -мата хари Путина?я прям поверить не могу:(— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) December 29, 2012
О Крыме
Если Путин вернет России Крым бескровно,останется в истории великим.и ничего с этим не поделать. #простофакты— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) March 6, 2014
@gasparcompany я вообще то уже об этом писала.Я считаю,что если бескровно(!!) Крым станет нашим-то это будет большая победа Путина.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) March 9, 2014
Кстати,мои все друзья против Крыма-я в гордом одиночестве считаю,что это блистательно разыгранная политическая комбинация.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) March 22, 2014
Всегда говорила-Донбасс был разменной монетой,и вот Сурков наконец ее разменял. И неплохо разменял-отмена Санкций и прощенный Крым.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) January 17, 2016
Я не сравниваю Сирию и Крым. Я сравниваю принцип. Принцип соблюдения международного права.если мы требовали этого от США,то обязаны собл-ть— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) March 1, 2014
О российской политике
Хакамада очень умная.говорит что ушла из политики потому как с оппозиционными политиками невозможно работать.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) September 13, 2012
,ну хватит этот детский сад,право,неловко. В думу приводит АПешечка а не мой инстаграмм. Это какой-то разговор 4х летн давности— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) September 13, 2016
Все разузнала-Прохоров был опять призван для отвода голосов на себя.все согласовано.кремль понял что нужна альтернатива.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) December 12, 2011
Я и так решила не идти на выборы,а тут еще идеальное обьяснение подоспело: https://t.co/qXIAsCnM2V via @youtube— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) September 13, 2016
Следующий законопроект Мизулиной будет связан с губительным влиянием Чупа-чупсов на демографическую ситуацию в стране...— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) June 15, 2013
О своем выдвижении в президенты
Ты за меня проголосуешь?— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) September 1, 2017