Телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России в 2018 году. Всерьез политикой она увлеклась на волне протестов, начавшихся в 2011 году с массовых митингов на Чистых прудах и Болотной площади в Москве. Впоследствии Собчак несколько потеряла интерес к этой сфере жизни — но продолжала писать о своих взглядах на российскую действительность в твиттере, где на нее подписаны полтора миллиона аккаунтов. Мы собрали политические твиты нового кандидата в президенты.