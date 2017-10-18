Ксения Собчак выдвинулась в президенты. Первые реакции
Кристина Кормилицына / Коммерсантъ
Иван Мельников
Вице-спикер Госдумы, фракция КПРФ
Для КПРФ Ксения Собчак не соперник в любом случае. Мы продолжаем заниматься серьезной политикой, которая подразумевает сильную программу, созвучную настроениям людей. Относиться к этой новости [о выдвижении Ксении Собчак] получается только с улыбкой, непонятно только с какой: ироничной или грустной. Почему происходит это выдвижение — можно догадываться. Какой будет результат — примерно понятно.
(цитата по агентству «Интерфакс»)
Михаил Касьянов
глава партии «Парнас»
Я всегда был за свободные выборы, поэтому если Ксения чувствует в себе силы и желание, конечно, никаких показаний против этого нет… Выдвижение Собчак пока рано считать оттягиванием голосов у других оппозиционных кандидатов, так как пока неясно, кто еще будет выдаваться. Пока выдвигаться может только [лидер «Яблока» Григорий] Явлинский, Навальный не может, Гудков не хочет, я сказал, что не буду, все, больше никого.
(цитата по агентству «Интерфакс»)
Дмитрий Гудков
организатор коалиции «Объединенные демократы»
Тема давно циркулирует в СМИ. Думаю, дальше все будет зависеть от того, с какой программой она пойдет на выборы. Если это будет жесткая антипутинская кампания — настоящая, то есть шанс мобилизовать новое поколение избирателей, выстроить инфраструктуру и показать какой-то результат. Все зависит от Ксении, можно только пожелать ей удачи. Хотя я изначально был сторонником регистрации Навального в кандидаты, но я не думаю, что их электорат сильно пересекается. В целом чем больше кандидатов, тем больше шансов у этих выборов повлиять на общественное мнение.
Михаил Ходорковский
предприниматель
Посмотрел выступление Собчак. А вы знаете, в этом что-то есть! Она правда может помочь понять людям суть «выборов без выбора».
(цитата по твиттеру Михаила Ходорковского)
Ирина Хакамада
политик, общественный деятель
Я уже давно поняла, что Ксения выдвинется. Для меня новостью было, что она повесила на себя табличку «Против всех». Не знаю, с чем это связано, но это идея интересная… Кремль давно превратил все выборы в фарс. Ксения играет в такой же фарс, только против всех. У Алексея Навального по России рейтинг не такой уж большой, от двух до трех процентов, максимум пяти. У Ксении по узнаваемости то же самое, от двух до трех — до пяти [процентов].
(цитата по телеканалу «Дождь»)
Сергей Удальцов
координатор «Левого фронта»
Но если в 2012 году выдвижение Прохорова многих сбило с толку, то Собчак — это уж слишком очевидно. Кремлевские уши торчат на километр :)
(цитата по твиттеру Сергея Удальцова)
Максим Кац
Директор московских «Городских проектов», член «Яблока»
До сегодняшнего дня я относился к выдвижению Ксении Собчак достаточно нейтрально. Есть две версии этой истории, так как свечку не держал, то считаю возможными обе.
Первая, что АП [Администрация президента — прим. «Медуза»] думает, как привлечь внимание к выборам, и попросила Ксению сыграть спарринг-партнера, как когда-то Прохорова.
Вторая, что Ксения сама решила пойти на выборы, она давно интересуется политикой и решила реализовать себя таким образом.
В пользу первого варианта говорило то, что последние месяцы Ксения активно полемизировала с Навальным, однако никак не критиковала Путина.
В пользу второго варианта говорило то, что Ксения давно интересуется политикой, избиралась даже в Координационный совет оппозиции, причем с 4 места и совсем не по указу Путина. Также Ксения имеет медийный ресурс с 5 миллионами подписчиков.
Определить, какой из вариантов верный, нам поможет наблюдение за действиями Ксении в будущем. Кого она будет критиковать, Навального с Явлинским или Путина? Будет ли качественная антипутинская кампания? Не с обзывательствами, а настоящая, объясняющая, почему нельзя переизбирать Путина после 18 лет правления.
Или будет кампания против других кандидатов, против системы в целом, против несправедливости мира, но только не против Путина.
(источник «Живой журнал» Максима Каца)
Антон Красовский
журналист, телеведущий, руководитель штаба кандидата в президенты Михаила Прохорова в 2011–2012 годах
Ксения Анатольевна Собчак — девушка самостоятельная и сама, видимо, объявит, как будет управляться ее избирательная кампания. Я совершенно точно от себя могу сказать, что поддерживаю ее инициативу и все, что будет в моих силах для того, чтобы Ксения Анатольевна Собчак успешно прошла эти выборы, я сделаю.
Если я правильно понимаю принцип, это кампания призыва, а не договорняка. Опять же, если я правильно понимаю Ксению Анатольевну (а я уверен, что я правильно ее понимаю, поскольку знаком с ней много лет), это история про то, что «а давайте вы, кто хотите, присоединяйтесь ко мне, мы там договоримся: хотите, работайте фулл-тайм, хотите, просто поддерживайте».
Евгений Чичваркин
предприниматель
Главе либерального юденрата и всем ее приспешникам, Путину, всем старым «коммунистическим» и «либерально-демократическим» старым ******* клоунам.
На данный момент — независимый только Навальный, и он в тюрьме. Все остальные договорились с Путиным и работают на него. Выбор из одного — не выбор. Вы, ***** продажные, приведете страну к полному ******, внеся ***** на 5-й срок. Пошли на ***! Пошли на ***!
(цитата по инстаграму Евгения Чичваркина)