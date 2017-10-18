Ксения Собчак выдвинулась в президенты. Первые реакции

Иван Мельников

Вице-спикер Госдумы, фракция КПРФ

Для КПРФ Ксения Собчак не соперник в любом случае. Мы продолжаем заниматься серьезной политикой, которая подразумевает сильную программу, созвучную настроениям людей. Относиться к этой новости [о выдвижении Ксении Собчак] получается только с улыбкой, непонятно только с какой: ироничной или грустной. Почему происходит это выдвижение — можно догадываться. Какой будет результат — примерно понятно.

(цитата по агентству «Интерфакс»)

Михаил Касьянов

глава партии «Парнас»

Я всегда был за свободные выборы, поэтому если Ксения чувствует в себе силы и желание, конечно, никаких показаний против этого нет… Выдвижение Собчак пока рано считать оттягиванием голосов у других оппозиционных кандидатов, так как пока неясно, кто еще будет выдаваться. Пока выдвигаться может только [лидер «Яблока» Григорий] Явлинский, Навальный не может, Гудков не хочет, я сказал, что не буду, все, больше никого.

(цитата по агентству «Интерфакс»)

Дмитрий Гудков

организатор коалиции «Объединенные демократы»

Тема давно циркулирует в СМИ. Думаю, дальше все будет зависеть от того, с какой программой она пойдет на выборы. Если это будет жесткая антипутинская кампания — настоящая, то есть шанс мобилизовать новое поколение избирателей, выстроить инфраструктуру и показать какой-то результат. Все зависит от Ксении, можно только пожелать ей удачи. Хотя я изначально был сторонником регистрации Навального в кандидаты, но я не думаю, что их электорат сильно пересекается. В целом чем больше кандидатов, тем больше шансов у этих выборов повлиять на общественное мнение.

Михаил Ходорковский

предприниматель

Посмотрел выступление Собчак. А вы знаете, в этом что-то есть! Она правда может помочь понять людям суть «выборов без выбора».

(цитата по твиттеру Михаила Ходорковского)

Ирина Хакамада

политик, общественный деятель

Я уже давно поняла, что Ксения выдвинется. Для меня новостью было, что она повесила на себя табличку «Против всех». Не знаю, с чем это связано, но это идея интересная… Кремль давно превратил все выборы в фарс. Ксения играет в такой же фарс, только против всех. У Алексея Навального по России рейтинг не такой уж большой, от двух до трех процентов, максимум пяти. У Ксении по узнаваемости то же самое, от двух до трех — до пяти [процентов].

(цитата по телеканалу «Дождь»)

Сергей Удальцов

координатор «Левого фронта»

Но если в 2012 году выдвижение Прохорова многих сбило с толку, то Собчак — это уж слишком очевидно. Кремлевские уши торчат на километр :)

(цитата по твиттеру Сергея Удальцова)

Максим Кац

Директор московских «Городских проектов», член «Яблока»

До сегодняшнего дня я относился к выдвижению Ксении Собчак достаточно нейтрально. Есть две версии этой истории, так как свечку не держал, то считаю возможными обе.

Первая, что АП [Администрация президента — прим. «Медуза»] думает, как привлечь внимание к выборам, и попросила Ксению сыграть спарринг-партнера, как когда-то Прохорова.

Вторая, что Ксения сама решила пойти на выборы, она давно интересуется политикой и решила реализовать себя таким образом.

В пользу первого варианта говорило то, что последние месяцы Ксения активно полемизировала с Навальным, однако никак не критиковала Путина.

В пользу второго варианта говорило то, что Ксения давно интересуется политикой, избиралась даже в Координационный совет оппозиции, причем с 4 места и совсем не по указу Путина. Также Ксения имеет медийный ресурс с 5 миллионами подписчиков.

Определить, какой из вариантов верный, нам поможет наблюдение за действиями Ксении в будущем. Кого она будет критиковать, Навального с Явлинским или Путина? Будет ли качественная антипутинская кампания? Не с обзывательствами, а настоящая, объясняющая, почему нельзя переизбирать Путина после 18 лет правления.

Или будет кампания против других кандидатов, против системы в целом, против несправедливости мира, но только не против Путина.

(источник «Живой журнал» Максима Каца)

Антон Красовский

журналист, телеведущий, руководитель штаба кандидата в президенты Михаила Прохорова в 2011–2012 годах

Ксения Анатольевна Собчак — девушка самостоятельная и сама, видимо, объявит, как будет управляться ее избирательная кампания. Я совершенно точно от себя могу сказать, что поддерживаю ее инициативу и все, что будет в моих силах для того, чтобы Ксения Анатольевна Собчак успешно прошла эти выборы, я сделаю.

Если я правильно понимаю принцип, это кампания призыва, а не договорняка. Опять же, если я правильно понимаю Ксению Анатольевну (а я уверен, что я правильно ее понимаю, поскольку знаком с ней много лет), это история про то, что «а давайте вы, кто хотите, присоединяйтесь ко мне, мы там договоримся: хотите, работайте фулл-тайм, хотите, просто поддерживайте».

Евгений Чичваркин

предприниматель

Главе либерального юденрата и всем ее приспешникам, Путину, всем старым «коммунистическим» и «либерально-демократическим» старым ******* клоунам.

На данный момент — независимый только Навальный, и он в тюрьме. Все остальные договорились с Путиным и работают на него. Выбор из одного — не выбор. Вы, ***** продажные, приведете страну к полному ******, внеся ***** на 5-й срок. Пошли на ***! Пошли на ***!

(цитата по инстаграму Евгения Чичваркина)