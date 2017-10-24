Собчак у Дудя: о соперничестве с Путиным, друге Навальном, Ленине и бабле Пересказ полуторачасового интервью

Ксения Собчак выдвинулась в президенты России и стала первой женщиной, которую позвал в свою программу Юрий Дудь. Собчак рассказала, что она соперничает не с Навальным, а с Путиным, перечислила, что ей не нравится в его правлении — и объявила, что первым делом после победы на выборах распустит Госдуму и уберет Ленина с Красной площади. Мы (совсем не коротко) пересказали главные заявления кандидата в президенты.

Я поняла, что все могут что-то поменять.

У меня много вопросов к Навальному, но это не главное. Я восхищаюсь Навальным. Я встречалась с ним и предлагала разработать совместный план; он отказался. Я предлагала выдвинуть его жену Юлю, потому что его все равно на выборы не пустят; он тоже отказался. Когда я заявляла, что буду выдвигаться, я не думала о том, что , я думала о том, чтобы .

Я первая женщина, которая здесь сидит, при этом ты зовешь рэперов, имена которых никто не знает. Что, нет достойных женщин?

Главная ошибка Михаила Прохорова в том, что он не сдержал предвыборного обещания и не стал строить партию, а просто растворился после выборов. Я другой человек — смелый и отчаянный, и не боюсь последствий. Меня вообще-то до сих пор не зовут на федеральные каналы — даже сосед Ургант говорит, что не может пригласить.

С Сурковым мы не друзья. Я к Суркову отношусь как к человеку, который ответственен за то, что происходит в Украине. Я считаю, что на его руках кровь. Но журналист должен общаться с другими людьми, а если ты, Юра, будешь выбегать из комнаты, когда такие люди заходят, то к тебе никто, кроме твоих рэперов, ходить не будет.

За «Дом-2» мне не стыдно и не тебе мне говорить про дебилизацию людей. Он имел огромные рейтинги и дал возможность сделать так, что я стала всенародным героем. Не могу сказать, что мне это было интересно — был такой период, дурацкий период. Если бы я могла отмотать назад, было бы лучше, если бы этого не было, но уже ничего не исправить.

Владимир Путин помог моему отцу, [глава Росгвардии] Виктор Золотов был охранником моей семьи, но сейчас они мне не семья. Мой отец отстаивал демократические ценности, а Путин не отстаивает. По-человечески я ему благодарна, но я не согласна с тем, что он делает. Это шекспировская драма, это сложный выбор. Я решила так: есть благодарность, но если я благодарна даже близкому человеку, а этот близкий человек скажет, что нужно сжигать геев, он перестанет быть моим другом.

Я бы потребовала от Путина:

Провести честные выборы и допустить к ним Навального

Прекратить использовать суд в качестве своего инструмента против противников

Реформировать экономику — то, в какой изоляции мы оказались, приведет к катастрофе

Путин не отдавал приказа убить Бориса Немцова, это не его метод. Он действует методом сдерживаний и противовесов — здесь посадить, там выпустить. Давайте не будем демонизировать его в этом смысле: я уверена, что для него это был шок и вызвало гнев.

Моего крестного зовут отец Гурий. Почему я отвечала на вопросы, был ли Путин моим крестным, «без комментариев»? Я сама не помнила, кто был моим крестным. Путин был на моих крестинах.

Путин скорее всего останется у власти еще на шесть лет, и это будет трагедия. Мы скатываемся в Средневековье. Дело даже не в фигуре: главное, чтобы никто не оставался так долго. Два срока по четыре года — это максимум.

Почему это мое выдвижение выглядит договорным матчем? Я, может, придумала и не лучший вариант для борьбы, но что лучше — сидеть и слушать русский рэп? Все мы находимся в глубокой жопе, я предлагаю делать хоть что-то. Двух человек в стране знают 95% людей. Это я и Путин.

— это чушь. У меня есть доказательства, чтобы опровергнуть его, но я сделаю это после кампании, когда выйдет мой большой проект про Петербург.

Я не беру заказы на новогодние корпоративы. Надо жертвовать деньгами иногда, Юра, но тебе этого не понять. Бабло не должно побеждать добро.

Три вещи, которые я сделаю после победы:

Распущу Госдуму, этот бешеный принтер

Уберу Ленина с Красной площади

Открою вход в Кремль

Если проиграю выборы, и Путин предложит стать премьером, я откажусь. Я против Владимира Путина и не буду участником этой системы.

Если я встречу Путина, я скажу: Владимир Владимирович Путин, уходите.

Если пересказа недостаточно, смотрите видео: